Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 декабря 2019
- 06:00 Ужасающая Ракка: какой армия России увидела столицу ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:03 Сирия: «Рождественская спецоперация» армии России (ФОТО).
- 02:00 Сирия готовит иск против США за воровство нефти.
- 00:30 Сирия начала геологоразведку нефти и газа совместно с Россией.
- Вчера 21:00 Сирия: обнаружены остатки древнего поселения.
- Вчера 20:03 Сукейя: очередной населенный пункт, который был отбит у боевиков ХТШ правительственными силами.
Ужасающая Ракка: какой армия России увидела столицу ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО)
Ещё недавно по улицам этого древнего города проезжали моторизованные парадные колонны военной техники ИГИЛ, на площадях палачи рубили головы неверным ИГИЛ, тысячи жестоких террористов удерживали свою самопровозглашённую столицу. Теперь тут разруха и запустение, хотя многим людям некуда было уезжать из разбомбленного города и они остались.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Теперь российские военные из Центра по примирению враждующих сторон оказывают помощь жителям Ракки. Эта провинция долгое время находилась под контролем ИГИЛ*, а сам город считался столицей халифата и был настоящим оплотом группировки. В 2017 году курдские отряды самообороны освободили город, но гуманитарная ситуация по-прежнему остается тяжелой.
Разрушенная террористами инфраструктура, оккупация севера провинции Турцией и протурецкими боевиками — все это привело к практическому обнищанию местного населения. К трагическому положению привели и действия Международной коалиции во главе с США, которые, поддерживая курдов во время боев с террористами ИГИЛ, практически полностью уничтожили город.
Большинство зданий в городе превратились в руины. Городской пейзаж больше похож на декорации к фильму-постапокалипсису. Серьезно разрушена и вся инфраструктура — зернохранилища, водозаборные станции, поэтому сейчас проблема возникает не только с продовольствием, но и с питьевой водой.
Теперь же после соглашения между правительством Сирии и курдами у российских военных появилась возможность оказать помощь местному населению. Однако, ситуация в регионе по-прежнему остается нестабильной, поэтому российский гуманитарный конвой сопровождают бронеавтомобили военной полиции, а с воздуха прикрывают знаменитые многоцелевые вертолеты Ми-35, которые уже не раз показали себя с лучшей стороны в Сирии.
Недавно российские военнослужащие раздали в Ракке несколько тысяч продовольственных наборов весом более 10 тонн. Сами жители бывшего оплота ИГИЛ были рады появлению российских военных и с большой благодарностью приняли помощь.
Российские военные врачи сейчас прорабатывают вопрос оказания высококвалифицированной медицинской помощи для гражданского населения Ракки. Также российские специалисты готовы оказать помощь в восстановлении объектов инфраструктур и промышленности.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: «Рождественская спецоперация» армии России (ФОТО)
Христиане Сирии празднуют Рождество по григорианскому календарю, в канун Великого Праздника офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон вместе с представителями Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова посетили Детский дом для девочек в районе Аль-Ниль города Алеппо.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Большинство детей лишились своих родителей в результате обстрела террористами мирных кварталов города Алеппо.
Самой маленькой воспитаннице детского дома всего один годик, а девочки постарше получают среднее школьное образование и поступают в высшие учебные заведения.
Российские гости подарили детям-сиротам теплые вещи, а также доставили продукты питания для местной столовой. Благотворительный детский дом получает как государственную поддержку, так и волонтерскую помощь от общественных организаций.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия готовит иск против США за воровство нефти
Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны, заявила в среду советник президента Сирии Бусейна Шаабан.
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Она подчеркнула, что сирийская территория и сирийские нефтяные месторождения будут освобождены от американского и другого присутствия.
«Мы готовим досье для подачи иска против Вашингтона за разграбление сирийской нефти», — уточнила Шаабан.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.
Президент Сирии Башар Асад заявлял, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия начала геологоразведку нефти и газа совместно с Россией
Сирия совместно с Россией начала геологоразведку в Средиземном море.
Об этом заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
«Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями», — сказала она.
Шаабан отметила, что подготовка данного процесса была начата сирийскими властями несколько лет назад.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: обнаружены остатки древнего поселения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сукейя: очередной населенный пункт, который был отбит у боевиков ХТШ правительственными силами
К оглавлению | Источник: www.youtube.com