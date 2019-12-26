Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 декабря 2019

Ещё недавно по улицам этого древнего города проезжали моторизованные парадные колонны военной техники ИГИЛ, на площадях палачи рубили головы неверным ИГИЛ, тысячи жестоких террористов удерживали свою самопровозглашённую столицу. Теперь тут разруха и запустение, хотя многим людям некуда было уезжать из разбомбленного города и они остались.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Теперь российские военные из Центра по примирению враждующих сторон оказывают помощь жителям Ракки. Эта провинция долгое время находилась под контролем ИГИЛ*, а сам город считался столицей халифата и был настоящим оплотом группировки. В 2017 году курдские отряды самообороны освободили город, но гуманитарная ситуация по-прежнему остается тяжелой.

Разрушенная террористами инфраструктура, оккупация севера провинции Турцией и протурецкими боевиками — все это привело к практическому обнищанию местного населения. К трагическому положению привели и действия Международной коалиции во главе с США, которые, поддерживая курдов во время боев с террористами ИГИЛ, практически полностью уничтожили город.

Большинство зданий в городе превратились в руины. Городской пейзаж больше похож на декорации к фильму-постапокалипсису. Серьезно разрушена и вся инфраструктура — зернохранилища, водозаборные станции, поэтому сейчас проблема возникает не только с продовольствием, но и с питьевой водой.

Теперь же после соглашения между правительством Сирии и курдами у российских военных появилась возможность оказать помощь местному населению. Однако, ситуация в регионе по-прежнему остается нестабильной, поэтому российский гуманитарный конвой сопровождают бронеавтомобили военной полиции, а с воздуха прикрывают знаменитые многоцелевые вертолеты Ми-35, которые уже не раз показали себя с лучшей стороны в Сирии.

Недавно российские военнослужащие раздали в Ракке несколько тысяч продовольственных наборов весом более 10 тонн. Сами жители бывшего оплота ИГИЛ были рады появлению российских военных и с большой благодарностью приняли помощь.

Российские военные врачи сейчас прорабатывают вопрос оказания высококвалифицированной медицинской помощи для гражданского населения Ракки. Также российские специалисты готовы оказать помощь в восстановлении объектов инфраструктур и промышленности.

Читайте также: Сирийские девушки удивили российских военных, спев советский хит (ФОТО, ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация.