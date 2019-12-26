Семья “патриота России” бежит из России
22:47. 26 декабря 2019 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Семья "патриота" Арашукова, которого в свое время взяли прямо на заседании Совета Федерации, бежала из России после того, как и на родственников Арашукова завели уголовные дела.
Довели "патриотическое семейство".
Осталось непонятным, если родственники тоже причастны к махинациям "сенатора-патриота", то почему им дали выехать из страны.
В розыск они были объявлены еще в октябре https://ria.ru/20191226/1562899650.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5521279.html