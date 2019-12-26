Пришло время сказать правду о так называемых «расстрелянных Сталиным поляках»

Что бы ни говорили руководители так называемого «института национальной памяти Польши», историю им переписать не удастся, а вслед за обсуждением темы начала Второй мировой войны стоит заняться и темой «расстрелянных Сталиным поляков», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 декабря, комментируя официальное заявление польского института.

Как сообщалось ранее, на сайте института было опубликовано заявление, где говорилось о попытках России реабилитировать «пакт Молотова – Риббентропа», который якобы являлся «предпосылкой» начала Второй мировой войны. Эти попытки расцениваются руководителями института как намерение России «фальсифицировать историю».

«Что бы сегодня ни говорил так называемый «институт национальной памяти Польши», историю ему не переписать: Польша была среди тех стран, которые с антисоветскими целями заигрывали с Гитлером в 1930-е годы.



Причём в отличие от Великобритании или Франции Польша рассчитывала стать непосредственным союзником Третьего рейха в его агрессии против СССР, а в 1938 году практически приняла участие в разделе Чехословакии, оторвав от неё Тешинскую область.

Поляки пытаются перелож