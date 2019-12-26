Первая подлодка из серии самых смертоносных спущена на воду в России (ФОТО, ВИДЕО)
25 декабря была спущена на воду новая российская атомная подлодка «Новосибирск». Она была выведена из верфи в Архангельской области на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске.
Её относят к самым смертоносным в мире: подводный атомоход «Новосибирск» класса «Ясень-М» уже называют «подводным истребителем».
В следующем году субмарину передадут на баланс Военно-морского флота России, кроме того, «Севмаш» сдаст подводный крейсер «Казань» того же проекта.
Подлодка рассчитана на экипаж из 64 человек.
По словам специалистов, атомные подлодки проекта «Ясень-М» имеют высокий уровень малошумности, оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», минами и торпедами.
Стоимость боевого корабля оценивается примерно в 30 млрд рублей. По оценке американского издания The National Interest, подлодки класса «Ясень-М» входят в пятерку самых смертоносных подлодок в мире.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1577313600
Размеры этой подлодки и ей подобных не подходят к глубинам северных морей особенно на случай реального форс мажора. Такая лодка может конечно пройти проливы и как-то иначе уйти в открытый космос но дорого блин ее эксплуатировать на этой орбите. практически бесполезно лепят эти лодки без баз и сопутствующих товаров. Окупится если на ней реально в составе соединения повоевать ну Израиль там например обстрелять шибко большими ракетами. Обстреливает Израиль ракетами Сирию вместе с базами т 4, и его наконец обстрелять из акватории тихого океана. только про это даже писать страшно не то что использовать ладку по назначению.
А до этого строили-строили и все размеры подходили? А что с морями-то не так? Это же не “Бисмарк”, который не спрячешь от противника (известная история с выходом линкора из Балтийского моря). Знаете, как в СССР расшифровывали аббревиатуры названий флотов? ЧФ – чи флот, чи не флот; БФ – бывший флот, ТОФ – тоже флот, СФ – самый флот. Это еще вопрос, на каком океане она будет нести службу – СЛ или ТО.