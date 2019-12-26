Первая подлодка из серии самых смертоносных спущена на воду в России (ФОТО, ВИДЕО)

25 декабря была спущена на воду новая российская атомная подлодка «Новосибирск». Она была выведена из верфи в Архангельской области на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске.

Её относят к самым смертоносным в мире: подводный атомоход «Новосибирск» класса «Ясень-М» уже называют «подводным истребителем».

В следующем году субмарину передадут на баланс Военно-морского флота России, кроме того, «Севмаш» сдаст подводный крейсер «Казань» того же проекта.

Подлодка рассчитана на экипаж из 64 человек.

По словам специалистов, атомные подлодки проекта «Ясень-М» имеют высокий уровень малошумности, оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», минами и торпедами.

Стоимость боевого корабля оценивается примерно в 30 млрд рублей. По оценке американского издания The National Interest, подлодки класса «Ясень-М» входят в пятерку самых смертоносных подлодок в мире.

Читайте также: Новая угроза из Украины: В ДНР бьют тревогу и предупреждают граждан