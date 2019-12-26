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Общий взгляд на ситуацию

19:57. 26 декабря 2019 161 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Исторически сложилось так, что многие процессы в мире направлялись не афишируемыми над государственными силами, владеющими более полной информацией по управлению, чем руководства стран. Институты оракулов, жрецов со своими финансовыми центрами, постепенно принимали формы банков, ТНК с мощными закрытыми аналитическими структурами, но не менялась их суть, а также их хозяева — наследники древнеегипетской традиции.

Из-за вседозволенности, нарушения этических норм, они перманентно вводят в кризис экологию, финансы, управленческие структуры стран, в т.ч. в кризисы военные (вспомним как Индия и Пакистан чуть не начали ядерную войну, попытка страновой элиты США развязывать войны через майданы, игил и пр.).

В настоящий момент техническое вооружение человечества таково, что оно может легко устроить экологическую катастрофу, а основная масса людей намерено оставляются в невежестве, не имеют возможности осознать общее положение вещей.


Сейчас в обществе не распространена настоящая наука по управлению глобальными процессами (мелкими не в счёт). С постоянным усложнением процессов из-за развития и скорости их прохождения, это чревато обрушением всего управления и цивилизации на планете.

Ускорения обновления технологий до полного обновления за 5 лет теперь выдвигают требования от каждого человека – владеть полным знанием, от самого сложного до простого — методологией выхода на истину при работе с любой информацией. Иначе ускоряющийся оборот технологий просто завалит цивилизацию, и люди не справятся с усложняющимися условиями.

К счастью, высокие стандарты образования, заложенные ещё в сталинское время, и исторически сохранённый русский дух, не принимающий мракобесие западных идеологий и лженаук, позволили выкристаллизоваться в России группе учёных, сумевших подняться над уровнем понимания противника.

Ими был выявлен и решён главный вопрос: они создали требуемую науку об управлении. Гармонично сочетающую в себе философскую и научную основы.

Освоение её методологической базы позволяет через анализ процессов, выйти на понимание истины, увидеть общий ход вещей сверху.

Она включает в себя ДОТУ – Достаточно Общую Теорию Управления ( — управление супер системами и пр.), обобщённые приоритеты управления (рассмотрение всего того с помощью чего можно управлять), математическая база для управления экономическими процессами и много материалов по другим важным направлениям.

Но никому ничего на блюдечке не приносят. Самопровозглашённые «хозяева» добровольно не захотят уйти с вершины власти. А потому — от каждого из нас зависит, сможем ли мы, освоив это оружие, отстоять свою свободу или останемся безвольными заложниками обстоятельств.


Игорь Завацкий


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4807937.html

Метки: ДОТУ, кризис, общество, среда, управление, человек

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23675 20639
    Вячеслав 26 декабря 2019 в 22:02

    Нет НИЧЕГО трагичного… Наш мир, как и все вселенные, цикличен… На смену отжившему приходит новое зарождение – это наблюдаем мы в Природе, это наблюдают и астрономы в Космосе… Наши Веды о смене эпох:

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    сынов Рода Небесного принесет Белый Пес[48],
    Посланный Богами на Святую землю Расы Великой…
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