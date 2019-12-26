Новости Украины и Новороссии 26 декабря 2019

В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в т. ч. приграничной Харьковской области и оккупированной территории Луганщины.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

«На начало ноября 2019 г. на Украине зарегистрирован 21 случай дифтерии и более 30 случаев подозрения на дифтерию, которые находились в стадии подтверждения диагноза. Наибольшее количество случаев дифтерии (90%) пришлось на октябрь, заболели преимущественно взрослые лица (95%). По прогнозу ВОЗ, в настоящее время Украине угрожает вспышка дифтерии.

В ДНР в течение более 5 лет случаи не регистрировались, однако данные эпиднадзора свидетельствуют о продолжающейся циркуляции возбудителей дифтерии и недостаточном уровне популяционного иммунитета, который не обеспечивает прерывание передачи инфекции в коллективах в случае заноса.

Учитывая непрерывные миграционные процессы среди населения, в т. ч. в приграничные области Украины, где зарегистрированы случаи заболевания дифтерией и наличие прослойки населения, восприимчивой к дифтерийной инфекции, возможно обострение эпидемической ситуации в ДНР в ближайшее время», — отметили в ведомстве.

Также в Минздраве пояснили, чем опасно данное заболевание, и рассказали, что следует знать гражданам в связи с угрозой заражения.

Дифтерия — это опасное для жизни, острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным процессом верхних дыхательных путей или кожи в местах порезов, ссадин или воспаления.

Опасна дифтерия не столько локальными поражениями, сколько явлениями общей интоксикации и токсическим поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Течение заболевания у непривитых особенно тяжелое.

Заболевание передается воздушно-капельным путем от больных дифтерией или от здоровых бактерионосителей, в редких случаях — через инфицированные предметы.

При заражении дифтерией тяжесть заболевания и вероятность смертельного исхода определяются в основном количеством образующегося в очаге инфекции токсина. Дифтерийный токсин разносится током крови по всему организму и поражает прежде всего клетки сердечной мышцы, почек и нервной систем

Заболевание обычно начинается с невысокой температуры и выделений из очага воспаления. Дифтерия глотки (наиболее опасная форма заболевания) часто сопровождается образованием характерных, содержащих коринебактерии фибринозных пленок сероватого цвета на поверхности слизистой оболочки. Увеличение размеров этих пленок может привести к затруднению дыхания.

Через неделю или более от начала заболевания начинает проявляться действие токсина на удаленные от очага инфекции органы. У грудных детей заболевание прежде всего поражает полость носа (дифтерия носа), дети постарше чаще заболевают дифтерией зева. Особенностью дифтерии (в отличие от ангины) является отсутствие боли в горле и высокой температуры.

«Не занимайтесь самолечением. Обязательно вызывайте врача при малейших подозрениях на ангину или дифтерию. Главное — своевременное обращение!

Правильный диагноз может поставить только врач после внимательного обследования. Больные дифтерией, а также больные с подозрением на дифтерию подлежат немедленной изоляции и эвакуации в инфекционное отделение больницы.

Если у вас или ваших близких в последнее время был контакт с человеком, который заболел дифтерией, незамедлительно сообщите об этом своему лечащему врачу.

Единственный надежный способ профилактики дифтерии — иммунизация дифтерийным анатоксином (анатоксин — это безвредное производное токсина, которое способно индуцировать выработку антител к исходному токсину). Он входит в состав применяемых для иммунизации детей поливакцин, например в АКДС, и весьма надежно предупреждает дифтерию.

Однако, чтобы постоянно поддерживать иммунитет, необходимо каждые десять лет проводить ревакцинацию дифтерийным анатоксином. Зачастую это не делается, поэтому значительная часть пожилого населения восприимчива к дифтерии», — обращается Минздрав ДНР к гражданам Республики.

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