Как изменить Киевское ханство. Победа Зеленского – индульгенция, выписанная самим себе украинскими олигархами

Итоги выборов на Украине ещё до подведения результатов представлялись мне не столь важными, как об этом говорили многие эксперты. Совершенно очевидно, что в Киеве каждый следующий президент не меняет политику предыдущего. Может немного отличаться степень русофобскости и антироссийскости, но общий вектор остается прежним и главное – изменяться не может.

По прошествии полугода после выборов совершенно очевидно, что Владимир Зеленский полностью повторяет курс предшественника. Я бы назвал это «политика Порошенко без Порошенко». Да, на смену пришел молодой, симпатичный, остроумный человек, но это даже не то же самое, а хуже. Людей, обладающих хоть какими-то навыками государственного строительства, пусть с нашей точки зрения и со знаком минус, сменили блогеры, продавцы пиццы и вообще непонятно кто. Думаю, через пять лет, а может, даже раньше, когда итоги их руководства страной окажутся печальными, украинскому народу скажут – а чего вы хотели, вы же сами их выбрали. А какими ещё могут быть итоги, когда вы выбираете во власть клоунов и мастеров пляжных фото с обезьянкой?

«Сегодняшнее украинское государство существует только для создания проблем России, ничего другого оно произвести не может»

В этом смысле победа Зеленского и его собранной по сусекам Интернета партии представляет по сути индульгенцию на полный развал украинской экономики и распродажу остатков национального достояния, заранее выписанную самим себе тамошними олигархами. Виноватыми сделают избирателей, а в ответ на их недоуменные вопросы предложат какую-то новую кандидатуру президента, который продолжит тот же самый русофобский курс. Хватит питать иллюзии и ждать от украинской политики изменения. Другой, кроме как русофобской, там быть не может.

Стоит вспомнить Крымское ханство, которое значительную часть своего ВВП получало в результате набегов на территории современных Украины и России и от торговли рабами. Ничего другого в экономической сфере на тот момент это государство предложить не могло. Означает ли это, что у Российской империи с ханством не существовало каких-то договоренностей, кратковременных союзов или других попыток отыскать баланс интересов? Безусловно, все это было. Но никогда не значило, что ханство могло перестать быть инструментом турецкой политики против России. Изменения произошли только после вхождения Крыма в состав России, лишь тогда он перестал множить рабство, а начал производить виноград и вино.

Сегодняшнее украинское государство существует для создания проблем России и даже, не побоюсь сказать, для ее уничтожения – в том виде, в каком мы знаем, любим и ценим нашу страну. Ничего другого Украина произвести не может, потому что она создана и заточена именно под такие задачи. Ее русофобство и антироссийскость никак не зависят от симпатий, антипатий, настроя, фамилии, чувства юмора и внешнего вида руководителя государства – как от машиниста, сидящего в кабине локомотива, никак не зависит направление движения поезда. Его полномочия – точность прибытия к той или иной станции и плавность хода. Но направление движения задано рельсами и шпалами, которые были проложены задолго до него.

Николай Стариков,

политик, публицист