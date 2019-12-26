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Интервью Диане Кади 25.12.2019

08:26. 26 декабря 2019 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Вы принимали участие в программе “Секрет на миллион” на НТВ у Леры Кудрявцевой. И большое количество комментариев было против ведущей Леры. Многие писали, что как так можно пригласить такого интеллектуала, эрудита и спрашивать его о сексе, о том девственник он или нет. Вас это не оскорбило? Сама подача?

Нет. Меня это ни коим образом не оскорбило. В конце концов о том, что я девственник люди узнали от меня самого. Больше просто не откуда. Что же касается программы “Секрет на миллион”, это программа по сути своей касающиеся именно житейских, бытовых обстоятельств. Связи с другими людьми. Мне задавали вопросы примерно такие же, какие задают другим участникам этой программы. Я знал на что шёл. А расспрашивать меня о моей профессиональной деятельности особого смысла не было. Эта деятельность отражена в других передачах. В том числе и в моих авторских.

О чём вы сожалеете больше всего?

Вот кстати, как раз о данном мною обете целомудрия, более всего и сожалею. Он мне основательно испортил жизнь. Причём насколько я могу судить сейчас, никакой пользы из этого обета я не извлёк. Другое дело, что я уже вжился именно в такую жизнь и менять её не хочу. Но это была серьёзнейшая ошибка.

А из-за отсутствия секса у мужчин бывают проблемы, болезни всякие. Вы с этим не столкнулись?

Нет. Пока я ни с какими болезнями такого рода не сталкивался. Могу сказать, что природа придумала, кое-какие предохранители для таких случаев.

А кто, если не Путин?

Действительно, очень часто, руководитель подолгу работающий на одном месте вытесняет перспективных кандидатов. Не то, чтобы он их убирает. Просто они сами уходят в другие места, где у них больше шансов подняться. Но понятно, что это возможно только в регионах или бизнесе, а из страны так не уйдёшь. Поэтому я совершенно не сомневаюсь, что какие-нибудь кандидаты появятся ближе к выборам. Поэтому сейчас я естественно не могу сказать, если не Путин то кто…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/intervyu-diane-kadi-25-12-2019/

Метки: видео блог

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