ЕС – Тюрьма Народов

..., пока жив французский народ, но выживание народа под угрозой. Тогда и...безопасности, процветания, культуры и языка народа, его национального лица. В глубине...является своего рода смирительной рубашкой, тюрьмойнародов, колонией глобализма. Также и нынешняя...
...воздействие символического образа России как «тюрьмынародов» было очень сильным. Этот ...здесь разбирать подробно миф о «тюрьменародов» и «бесправных инородцах». Упомянем...начала XX в. представляли Россию «тюрьмойнародов», а русских — эксплуатирующей нацией,...
... [2]. Какая уж тут «тюрьманародов»!Даже богатая часть евреев, интересы...кризис ускорил этногенез и русского народа, и народов «окраин». Происходила ломка ... «служилого сословия» враждебным иным — народом, угрожающим их цивилизационным устремлениям. Против...
..., убожество, глупость, кнут, «тюрьмународов». Сами себя национал-демократы представляют... на стороне «большого народа», русского народа как уникального культурно-исторического...в обиход понятие «малый народ». Малый народ – это паразитарное меньшинство,...
...он будет незамедлительно объявлен «восставшим народом», обласкан западной пропагандой и ...оборачивается отрыв верхушки от собственного народа! Немногие современные украинские лидеры понимают...а про то, что СССР - «тюрьманародов» и сплошное душегубство ни в...
Тюрьма везде, где власть измывается над здравомыслием…