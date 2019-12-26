Девочка Ежедневно Махала Полицейскому. В день, когда она не помахала, он решил проверить её дом
21:32. 26 декабря 2019 141 просмотр Нет комментариев Опубликовал: Moronic
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Если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нем, посылая ему свыше естественную помощь и укрепляя его своей благодатью.