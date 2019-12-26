26 исторических объектов с дрона

Дорогие друзья. Подходит к концу 2019 год. И я хотел бы подвести некоторые итоги. Прежде всего по тем местам и объектам, которые были изучены нашей командой в этом сезоне. В данном сюжете я собрал около трех десятков интересных и необычных локаций. Все они представлены в режиме аэросъемки. Т.е. мы снимали их на видео с помощью квадрокоптеров. Кстати, в этом году мы испробовали и облетали три модели дронов: Xiro eXplorer Mini, DJI Phantom 3 Advanced и DJI Mavic 2 Pro. В результате получили определенный опыт как воздушных съемок, так и способов представления объектов в различных ракурсах. Если вам интересна тема исторической аэросъемки, напишите об этом в комментариях. Я могу подготовить отдельный сюжет, в котором расскажу о характеристиках некоторых дронов для путешествий и исследований, а также о некоторых приемах аэросъемок. А теперь предлагаю вам посмотреть, какие интересные места мы посетили в этом году! Несомненно, мы снимали не только с воздуха, но и с земли! Собран огромный архив видеоматериалов, которые можно превратить в истории. Поэтому, напишите в комментариях, о каких из объектах, рассказанных в этом сюжете, вы бы хотели узнать побольше в первую очередь! А теперь – устраиваемся поудобнее и отправляемся в полет!
< ![CDATA[]]>1:37< ![CDATA[]]> – Сходненский ковш. Москва < ![CDATA[]]>2:16< ![CDATA[]]> – Тушино. Москва < ![CDATA[]]>2:56< ![CDATA[]]> – Колокольня храма Иоанна Предтечи. Московская область, Дмитровский район, деревня Языково < ![CDATA[]]>3:22< ![CDATA[]]> – Пруд с тремя островками. Московская область, Дмитровский район, деревня Селевкино < ![CDATA[]]>4:02< ![CDATA[]]> – Древний курган. Германия, Перл < ![CDATA[]]>4:42< ![CDATA[]]> – Руины древних построек. Франция < ![CDATA[]]>4:54< ![CDATA[]]> – Беглик-Таш, древнее фракийской скальное святилище. Болгария < ![CDATA[]]>5:26< ![CDATA[]]> – Мыс Калиакра. Болгария < ![CDATA[]]>5:51< ![CDATA[]]> – Замок «Влюбленный в ветер». Болгария, Созополь < ![CDATA[]]>6:27< ![CDATA[]]> – Каменный лес, Диликташ. Болгария, Варна, вблизи сёл Слынчево, Баново < ![CDATA[]]>7:16< ![CDATA[]]> – Главный до усадьбы Воронцова-Дашкова. Московская область, Дмитровский район, Быково < ![CDATA[]]>7:53< ![CDATA[]]> – Каширское городище. Московская область, Ступинский район, Старая Кашира < ![CDATA[]]>8:57< ![CDATA[]]> – Курганы. Московская область, Ступинский район, Старая Кашира < ![CDATA[]]>9:23< ![CDATA[]]> – Озеро Бездонное. Московская область, Солнечногорский район < ![CDATA[]]>9:52< ![CDATA[]]> – Расформированная военная часть противовоздушной обороны Москвы. Московская область < ![CDATA[]]>10:31< ![CDATA[]]> – Расформированный военный городок. Московская область, Федоровка, Адуляр < ![CDATA[]]>11:48< ![CDATA[]]> – Руины Центра информатики и Электроники (ЦИЭ). Москва, Зеленоградский А.О. < ![CDATA[]]>12:45< ![CDATA[]]> – Старая ГЭС, 1919 г. Московская область, Волоколамский район, Ярополец < ![CDATA[]]>13:35< ![CDATA[]]> – Храм Казанской иконы Божией Матери. Московская область, Волоколамский район, Ярополец < ![CDATA[]]>14:00< ![CDATA[]]> – Руины усадьбы графа Чернышева. Московская область, Волоколамский район, Ярополец < ![CDATA[]]>14:21< ![CDATA[]]> – Усадьба Загряжских, Гончаровых. Московская область, Волоколамский район, Ярополец < ![CDATA[]]>14:44< ![CDATA[]]> – Храм рождества Иоанна Предтечи. Московская область, Волоколамский район, Ярополец < ![CDATA[]]>15:02< ![CDATA[]]> – Знаменская церковь. Московская область, Клинский район, урочище Теплое < ![CDATA[]]>15:26< ![CDATA[]]> – Усадьба Петровское-Алабино. Московская область, Наро-Фоминский район, Алабино < ![CDATA[]]>16:05< ![CDATA[]]> – Форт «Император Александр I» («Чумный»). Санкт-Петербург, Кронштадт < ![CDATA[]]>16:46< ![CDATA[]]> – Северный форт № 4 «Зверев» («Горелый»). Санкт-Петербург, Кронштадт
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