Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом: не все евреи в США его одобряют.
Указ о борьбе с антисемитизмом, подписанный президентом США Дональдом Трампом, раскритиковала часть американских евреев из числа противников президента. Одни опасаются, что указ ущемляет свободу слова и собраний, другие переживают, что их теперь будут ассоциировать с политикой правительства Израиля. Об этом пишет BBC.
В «Указе о борьбе с антисемитизмом», который Трамп подписал во время приема в Белом доме по случаю еврейского праздника Ханука, говорится, что антисемитизм отныне подпадает под действие раздела Закона о гражданских правах от 1964 года, который запрещает государственное финансирование тех программ или организаций, которые проповедуют дискриминацию по признаку расы или национального происхождения.
При этом антисемитизм трактуется в указе как неприязнь к иудеям, а не к евреям вообще.
«Хотя Глава 6 «Закона о гражданских правах» и не покрывает дискриминацию на основе религии, Глава 6 не исключает защиты лиц, которые сталкиваются с дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения, также и по признаку принадлежности к группе, отправляющей определенные религиозные обряды. Дискриминация иудеев может рассматриваться как нарушение статьи 6», — говорится в указе.
Большая часть еврейских организаций поддерживает и борьбу с антисемитизмом вообще, и указ президента Трампа в частности.
Ортодоксальный союз — крупная организация, объединяющая многие еврейские общины США — заявила, что «аплодирует» решению Трампа.
«Этот указ воплощает в жизнь то, чего давно добивались как лидеры обеих партий в Конгрессе, так и Ортодоксальный союз и другие еврейские организации», — говорится в заявлении союза.
Что касается критики, то указ осудило, например, издание New York Times — за то, что он приравнивает иудаизм к национальности.
Кушнер: вы просто не разобрались.
Критикам ответил в тому же New York Times зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, под чьим руководством, по данным американской прессы, разрабатывался указ.
«Многие поспешили с критикой указа, не разобравшись в его целях. В указе не говорится, что еврей — это национальность. Там лишь говорится, что евреи подпадают под защиту антидискриминационного закона, если они подвергаются дискриминации по этническому, расовому или национальному признакам», — объяснил Кушнер.
Однако у части американских евреев, как и у других противников Трампа, есть и другие вопросы к указу, помимо приравнивания или не приравнивания религиозных признаков к национальным.
В самом указе, в самом начале, говорится, что он направлен прежде всего против антисемитизма в университетах и колледжах.
Во многих студенческих кампусах США популярны левые идеи и движения, и в том числе — движение в защиту прав палестинцев.
«Я думаю, в реальности […] университеты, опасаясь потерять федеральное финансирование, будут пытаться поприжать критику политики израильских властей, хотя это на самом деле — свобода политических высказываний», — сказала бывшая глава бюро гражданских прав в одном из департаментов США Джоселин Сэмьюэлс.
В ответ же, как предсказывает Сэмьюэлс, университеты получат судебные иски от критиков Израиля.
Раввин из Чикаго Сет Лиммер сказал, что студентов-евреев, несомненно, надо защитить от антисемитизма некоторых леваков, но он не уверен, что указ Трампа тут поможет.
«Этот указ должен закрыть ту скользкую дорожку, на которой свобода слова и протеста превращается в антисемитизм. Но я всегда был убежден, что протест невозможно подавить, просто затыкая людям рот», — сказал Лиммер.
Антисионизм = антисемитизм?
Указ Трампа о борьбе с антисемитизмом критикуют и за то, что в нем содержится ссылка на определение и примеры антисемитизма, утвержденные три года назад Международным союзом памяти жертв холокоста (МСПЖХ, International Holocaust Remembrance Alliance).
В указе особо отмечено, что эти примеры и определение не являются юридически обязывающими, но часть еврейских организаций все же опасается, что государственные органы США, следуя примеру МСПЖХ, приравняют к антисемитизму антисионизм, то есть критику политики Израиля вплоть до непризнания права еврейского государства на существование.
Между тем многие американские евреи леволиберальных взглядов и сами, в отличие от Трампа, не одобряют политику Израиля в отношении палестинских территорий, а некоторые иудейские секты так и вовсе не одобряют существование еврейского государства.
Наконец, третье направление критики указа — это подозрения, что Трамп подписал его не столько для того, чтобы защитить иудеев, сколько для того, чтобы показать своему базовому электорату, консерваторам-христианам, что он по-прежнему решительно поддерживает Израиль.
При этом некоторые обвиняют президента еще и в лицемерии.
«Эта администрация постоянно подмигивает белым националистам, и это цинизм — пытаться изобразить, будто эта администрация заботится об иудеях, когда на самом деле ее действия неуклонно ведут к тому, что иудеи чувствуют себя все в большей опасности», — заявила газете New York Times Джилл Джейкобс, глава нью-йоркской леволиберальной иудейской организации Truah.
Источник: https://www.forumdaily.com/tramp-podpisal-ukaz-o-borbe-s-antisemitizmom-ne-vse-evrei-v-ssha-ego-ne-odobryayut/
СЕМИТ (от лат. simia) – обезьяна.
Антисемит – тот, кто против семитов. Дословно: противник совокупления человека с животным (обезьянами). Сейчас этому слову придали другое ложное понятие современных иудеологов-идеологов, означающее противника или ненавистника израильтян, евреев. Хотя евреи относятся не к семитским, а как многие ученые говорят, к хамитским народам, т.к. они потомки Хама. К семитам сейчас относят большую группу арабских народов, с которыми наша страна поддерживает дружественные отношения. Аналогично в нашей стране: не может быть антикавказца, если на Кавказе живут сотни народов, включая славян.
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Антисемит – это тот человек, который знает о евреях всю правду и который не считает нужным об этом помалкивать. С.Селюнин. Россия
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Антисемиты это те, кто против экспансии жидов
Значит надо предЪявить обвинение в антисемитизме к США и Израилю, за то, что они уничтжают палестинцев и арабское население Ближнего Востока!
точно такой такой же закон провели через парламент и подписал Макрон три дня назад,где антисемитизм и антисионизм приравнены .Беспокоишься Кот за избганных,кто их тронет ,это они от страха ,что натворили а мире, законы плодят,так немногие и знают их деяния ,все ведь скрыто за нанятыми игилами,хохлами ,либералами.Да и кому они нужны ,а те кто за все войны платит ,они ведь недосягаемы ,даже фамилии не слышали их.Этими своими законами ,они наоборот привлекают к себе внимание ,как кричать :”держите вора”, все равно.
…Этими своими законами ,они наоборот привлекают к себе внимание ,как кричать :”держите вора” все равно….
Именно. Прочтите пожалуйста притчу, что сегодня ранее опубликовал.
…Но не все еврейские организации или активисты с радостью отреагировали на это сообщение.
Исполнительный директор Еврейского демократического совета Америки Хали Сойфер (Halie Soifer) подвергла президента критике. По ее словам, «он отчасти виноват» в распространении антисемитизма в Америке и поэтому «всего через три дня после того, как президент Трамп назвал евреев жадными до денег „убийцами‟, он утратил доверие, необходимое для принятия серьезных мер в борьбе с бедствием антисемитизма».
Сойфер заявила, что «если бы президент Трамп действительно хотел бороться с антисемитизмом, он взял бы на себя ответственность за то, что он способствует увековечению антисемитских теорий заговора и поощряет белый национализм».
«Мы говорили об этом раньше, и скажем об этом опять — Дональд Трамп является самой большой угрозой для американских евреев», — заявила она.
С более жесткой критикой выступил президент лоббистской организации «Джей-стрит» (J Street) Джереми Бен-Ами (Jeremy Ben-Ami): «Этот президентский указ, как и лежащие в его основе законы, застопорившиеся в Конгрессе, похоже, предназначен не столько для борьбы с антисемитизмом, сколько для ограничения свободы слова и подавления критиков Израиля в колледжах и университетах».
Он пояснил, что эксперт, который разработал определение антисемитизма, которое вводится этим президентским указом, выступил против его применения в университетах. В своей статье в «Нью-Йорк таймс» (The New York Times), Стерн написал что «если этот законопроект будет принят,… студенты и преподаватели будут бояться высказывать свое мнение, а руководство будет слишком усердствовать в подавлении свободы слова или в порицании за высказывания».
По словам Бен-Ами, «те же самые правые группы, которые закрывают глаза на ненавистническую риторику президента, продвигают этот президентский указ в рамках циничных попыток превратить проблему антисемитизма в идеологическое политическое оружие, вместо того чтобы серьезно бороться с ним во всех его проявлениях».
Как и ожидалось, свое недовольство выразили и пропалестинские организации. Например, директор Американской кампании за права палестинцев Юсеф Мунайер (Yousef Munayyer) заявил, что указ Трампа является частью последовательно проводимой кампании, целью которой является «заставить замолчать активистов, выступающих в защиту прав палестинцев», приравнивая к антисемитизму сопротивление тому, как Израиль обращается с палестинцами.
«Израильский апартеид — это товар, который очень сложно навязать в Америке, особенно там, где мыслят прогрессивно, — написал Мунайер в заявлении, опубликованном в „Нью-Йорк таймс″, — и, понимая это, многие сторонники израильского апартеида, включая Трампа, хотят заглушить дебаты, в которых, как им известно, выиграть они не смогут»….
Я давно говорил,что сионисты доведут ситуацию до того ,что евреям придется на Марсе прятаться.
Те, кто стоит за евреями поручает им грязную работу по скупке мира через ссудный процент.
Технология отрабатывалась на Европе и др. ещё много веков назад. Можно о ней прочесть в книгах западных классиков худ.литературы:
сначала в национальном государстве появлялась торговая еврейская фактория. Затем они давали в долг под проценты знати, затем королям национальных государств. Чтобы списать долги они предлагали за это заняться делами национального банка. И всё – государство то под контролем тех, кто послал евреев. Потом они приобрели Банк Англии, затем ФРС США. ЦБ – их филиалы. Поэтому, кто не доволен такой политикой – антисемит. ФРС США даёт Трампу взаймы. Как он не подпишет? За деньги он подпишет всё.
P.S. Подозреваю, что в тех первоначальных национальных государствах был социализм. Которого они лишились обманным путём через различные технологии.