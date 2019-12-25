«Памятник за высылку евреев». Что не нравится Варшаве в словах Путина

По мнению польского исследователя, «Путин на сто процентов неправ, когда говорит, что в момент вторжения советских войск в Польшу в сентябре 1939 года в нашей стране не существовало власти». «Польская власть покинула страну как раз в результате вторжения Красной армии. Причем эти аспекты истории обсуждали и при Борисе Ельцине: тогда нашим странам даже удавалось прийти к определенному консенсусу», — вспоминает он.

«Поляки клюнули»

Специалист по Польше Станислав Стремидловский согласен, что российским и польским историкам удавалось прийти к согласию. Эксперты двух стран смогли выработать общий нарратив — было издано совместное пособие для учителей под названием «Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов».

«Тогда нашли консенсус во всем, кроме 1939 года», — подчеркивает Стремидловский. Действительно, российский и польский историк написали каждый по отдельной главе о начале Второй мировой войны. В самых спорных моментах стороны смогли найти единую трактовку событий, но только не в случае с тридцать девятым годом.

«У исторической политики одна проблема — она чешется, если её чесать. В общем, этим занимаются все: Россия, Польша, Франция, Германия, но если отношения нормальные, то стараются былое не вспоминать, — говорит эксперт. — Когда Путин высказался, клюнули только поляки — хотя МИД Польши мог бы и промолчать. Тем более что российский президент обращался к руководителям стран СНГ. Адресатами его слов были именно они, а посыл был скорее таков — чьи-то шаловливые руки у нас в постсоветских странах выставляют в первый ряд героев людей с неоднозначной репутацией».