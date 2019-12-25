Кто такой Бог. Чей Бог важнее? Алексей Орлов и Михаил Ять

Кто такие Боги.



Алексей Орлов и Михаил Ять



В передаче разбираются темы:



- Кто такие Боги вообще?

- Какие Боги бывают и чем Они отличаются?

- У разных народов – разные Боги?

- Как нужно общаться с Богами?



Чтобы хотя бы очень упрощённо, попытаться ответить на эти вопросы, мы решили записать эту передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vD8n1Af7b6M