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Кто такой Бог. Чей Бог важнее? Алексей Орлов и Михаил Ять

12:30. 25 декабря 2019 69 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Кто такие Боги.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В передаче разбираются темы:

- Кто такие Боги вообще?
- Какие Боги бывают и чем Они отличаются?
- У разных народов – разные Боги?
- Как нужно общаться с Богами?

Чтобы хотя бы очень упрощённо, попытаться ответить на эти вопросы, мы решили записать эту передачу…
Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vD8n1Af7b6M

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 23599 20575
    Вячеслав 25 декабря 2019 в 13:06

    Нет Богов важнее или не очень… Все Боги важны… У славян Боги – их родители, дедушки с бабушками и т.д. – это они же их создали… Бог (Богъ) – Более (б) Оного (о) Потоков (г) Сотваряше (ъ). Под потоками понимается энергоинформационные, т.к. по разумению Предков ВСЁ состоит из энергии в различных её проявлениях, т.е. понятие “БОГъ” – есть множественная, многомерная (б) структура, форма (о) энергоинформационный поток (г) создающая (ъ). “Богатый”, т.е. владеющий богатством: параллельным миром, какой-либо стихией и т. д.; покровительствующий какому-либо народу, городу, ремеслу, всеразличным проявлениям Природы. Боги которые взрастили деваконическое (духовное) тело, имеющее человекоподобную форму – живут в мире Слави; те, кто полностью познали Добро и Зло и взрастили саттвическое (световое) тело – живут в мире Прави. Есть ещё Боги, имеющие форму жизни не подвластную ни времени, ни пространству, они являются проявлением Изначального Бога. Мы потомки Богов, см Ас (Аз), которых создали (родили), а не сотворили, т.е. мы не рабы божьи, как учат некоторые религии, а их дети.

    Бог Покровитель – Бог Покровитель рода – куратор, который отвечает за всех “учеников”, проходящих обучение в Яви по всем предметам жизни. К нему можно обращаться по всем вопросам. Поэтому основной просьбой у Славян-Ариев было просить у своих Покровителей это вРазумления, ибо понимали, что просить что-то другое, это означало ставить под сомнение Мудрость Богов, так как Богам лучше знать, что нам несовершенным нужно. Учебный план жизни составляет Богиня Макошь, она прядёт, со своими дочерьми Богинями Долей и Недолей, нить Судьбы, где есть обязательные контрольные зачеты и экзамены. Человеку их не избежать. Кроме Бога Покровителя у каждого человека есть куратор из “старшего класса” (из стоящего над нами Высшего Мира Светлых Легов – 16 мерного измерения), который ему помогает на протяжении всей его жизни – это Родовой Лег-Хранитель. Если человек принимает чужих Богов – чуждую религию или учение, тогда Родовой Лег, уходит от него, а на его место приходят другие силы.

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  • 6211 2467
    BlackCat 25 декабря 2019 в 13:39

    Скорее что такое Бог. Не есть что то индивидуальное, но индивидуально проявленное во всем.

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