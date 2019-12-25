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Как обрести Общину и Мир. Андрей Новиков. Часть 2

12:30. 25 декабря 2019 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что мешает построить общину.

Автор-сказитель – Андрей Новиков
Часть 1 – https://youtu.be/Vvb5sB6fZ4k

1. Что мешает построить общину.
2. Сознание живого человека и сознание живой общины.
3. Понимание окружающего Мира и Рода.
4. Структура Мира и структура общины.
5. Взросление и изменение сознания и чувствования Мира.
6. Как наше сознание не даёт возродить народную общину.
7. Культура и хозяйство общины и их главные враги.
8. Особенности построения общины сегодня и возможности культурного взаимодействия.
9. Почему общество без общины обречено. Разберём символику знаков внутри общины. Как совершенствовать сознание и научиться чувствовать не ощущаемое. Символика Мира и мироустройство. Пра-знавание, общинные работы, лад и целение жизни. Почему человек окружающий себя искусственным теряет естество и на уровне чувствования и восприятия и на уровне обучения сверхчувственному. Что мешает понимать и воспринимать знаки, показывающие Мир на более тонком уровне.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uri7wp9hXmg

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