Интервью Белрусинфо 24.12.2019

Здравствуйте уважаемые зрители канала БЕЛРУСИНФО. С вами Славин Максим и Супрончик Павел. И сегодня у нас в гостях Анатолий Александрович Вассерман. Человек, который знает всё.

Здравствуйте Анатолий Александрович. Очень рады вас видеть. В первую очередь хотелось бы выяснить чем сейчас занимаетесь. Какие у вас проекты? И основной род деятельности?

Род деятельности у меня – публицистика. Публицист – это журналист, которому платят не за новости, а за его собственное мнение по поводу новостей. В частности, у меня еженедельно выходит программа “Открытым текстом”. Это комментарий к некоторым актуальным событиям. Что считать самым актуальным, что комментировать определяет новостная служба национальной медиагруппы. А как комментировать, это моя работа. Эту программу выкладывают в интернет на сайте Ren.Tv. То есть она и в эфире идёт, но большинству зрителей удобней её потом смотреть в интернете. Она кстати дублируется ещё и на сайте Vassermans.Ru, где некие энтузиасты собирают практически все мои аудио выступления, видео, многие текстовые работы. Большое спасибо за вот это вот собирание воедино.

Анатолий Александрович, у нас итоговая программа получается, конец года. Кстати с наступающим вас! Какие два – три события за этот год вы бы отметили для понимания влияния этого события? Хотелось бы услышать ваше мнение.

На мой взгляд, важнейшие для России в целом и Российской Федерации в частности события – это во-первых, массовые голосования граждан Украины против политики её отделения от остальной России. И продолжение этой политики избранными лицами, совершенно без оглядки на мнение их сограждан. Это официальное обвинение против президента Трампа. Что практически полностью гарантирует не только его переизбрание в следующем году, но и провал демократической партии на федеральных выборах на несколько предвыборных циклов вперёд. И это наконец, реальные приговоры нескольким особо несовершенно умным протестантропам в Российской Федерации. Особенно в Москве. Что напомнило этим людям о необходимости прекращать очень уж активные безобразия.

Анатолий Александрович, а что вы имели в виду под массовым голосованием граждан Украины? Какое событие?

Это два события. Это президентские выборы. На которых не столько победил Зеленский, сколько проиграл Порошенко. И это парламентские выборы. Где партия “Слуга народа”, названная в честь сериала, где Зеленский сыграл президента гораздо лучше, чем делает это в не телевидения. Партия “Слуга народа” приобрела большинство в парламенте. Причём это впервые за всю постсоветскую историю. В Верховном совете Украины большинство составляет одна партия и не нужно создание многопартийных коалиций…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/intervyu-belrusinfo-24-12-2019/