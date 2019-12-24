Зеленский переплюнул Порошенко: удастся ли манёвр?

Среди памятных дат, принятых Верховной радой Украины на следующий год, нет дня рождения дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака. Зато есть дни рождения гитлеровских пособников, которые уничтожили тысячи евреев на Украине в годы Великой Отечественной войны.

Согласно постановлению, Кабмин должен создать оргкомитет, утвердить план и финансирование, Минобразования — провести уроки и воспитательные часы, Национальный банк — отлить юбилейные монеты, а Укрпочта — напечатать марки.

Среди тех, кто в следующем году украсит конверты, монеты и плакаты на Украине, будет и Владимир Кубийович (на фото ниже) — нацистский коллаборант, инициатор создания дивизии СС «Галичина»*. 23 сентября следующего года ему исполняется 120 лет.

Почему, казалось бы, Украина выбрала себе новую власть, но политика либерализации нацистских преступников продолжается? Русский писатель и общественный деятель Николай Стариков пояснил, что проложены рельсы и поезд «Украина» продолжает движение. Поменялось не направление, а только машинист.

«Всё остальное — путь — осталось прежним», — сказал он в эфире канала «Россия 1», добавив, что «это даёт нам понимание, что там происходит».

«Почему они выбирают себе в качестве героев таких подонков и убийц? А потому, что других героев-то у них нет. У них нет других героев! Выбор героев сегодня на Украине идёт по принципу „соответствует ли этот герой антироссийскому, русофобскому пути? » — заметил писатель.

По его словам, у Украины нет других героев, кроме „убийц, мерзавцев, насильников«. Потому что у них один критерий: «он был против России! ».

«Но ведь есть же Олесь Гончар, Тарас Шевченко, Леся Украинка, — сказал журналист Евгений Попов. — Зачем же, если нет героев, почитать нацистов? »

На что Стариков ответил, что «если сейчас они признают, что герой Украины — это Ковпак, тогда им придётся сказать, за что он воевал».

«А воевал он за Советский Союз, за Россию, за наши общие идеалы!.. Значит, мы один народ, у нас одни герои! » — пояснил он.

Если так будет, то, по его словам, «тогда весь поезд украинской антирусской государственности идёт под откос», потому что «они не могут это признать, для них — это крах и конец государства». Поэтому они и дальше «будут выбирать нацистов, убийц, предателей вроде Мазепы, беглецов и подонков вроде Петлюры, потому что других нет и быть не может». Ведь проект «Украина» — это русофобский проект.

«Поэтому когда они говорят про „декоммунизацию« — это не должно вводить нас в заблуждение. Речь идёт о дерусификации! Только к этому идёт дело и только об этом будет речь, ничего другого! Что бы они ни говорили! » — резюмировал Николай Стариков.

Как сообщала «Русская Весна», прозападная пропаганда ищет любую возможность для очернения России и СССР и стала настолько изворотливой, что даже предприняла попытку охаять патриотический фильм «Ржев» — военную драму, основанную на реальных событиях.

* Запрещённая на территории Российской Федерации экстремистская организация.

Источник: https://nstarikov.ru/zelenskij-perepljunul-poroshenko-udastsja-li-manjovr-111664