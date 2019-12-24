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Три версии вокруг ситуации с Nord Stream 2

13:18. 24 декабря 2019 185 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: online47.ru

Что на самом деле стоит за американскими санкциями против Северного-Потока-2?

Сегодня стало известно, что Федеральное морское ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило зимнюю прокладку трубопровода Nord Stream 2 в немецких территориальных водах.

Понятно, что соответствующая заявка была подана заранее – ещё до ночного сообщения о том, что швейцарская компания спешно отозвала свои корабли-трубоукладчики из Балтийского моря.

Что будет дальше? Оnline47 предлагает рассмотреть три версии развития события.

Версия 1. Экономическая

Известно, что часть трубопровода Nord Stream 2 проходит по территории Ленинградской области. Понятно, что Торгово-промышленная плата региона просто не может не обращать внимание на ситуацию вокруг этого крупного экономического проекта.

И вот как сегодня прокомментировал последние события Игорь Муравьёв, исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»:

«Использование, как говорит Владимир Владимирович (Путин – ред.)нашими американскими партнерами жёсткого политического давления ради экономических интересов США – это новации, которые появляются последние несколько лет. Мы уже уходим от принципов свободной торговли, общих правил, переходим, к великому сожалению, к такому раунду противостояния, когда каждый сам за себя».

Впрочем, Игорь Муравьёв уверен, что остановить Nord Stream 2 уже не удастся.

«Если мне память не изменяет, — пояснил Оnline47 Игорь Муравьёв, — из почти трех тысяч километров (это и надводная, и подводная часть), осталось проложить километров 300 до Германии. Практически, на 90 процентов трубопровод готов. Конечно, то, что сейчас швейцарская компания, ориентируясь на санкции американские, отозвала свои суда, повлияет на сроки – они явно будут сдвинуты. Но то, что он будет построен, вот тут у меня сомнений никаких нет».

Любопытно, что одним из аргументов в пользу такой версии исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» также стало практически свершившееся событие: первый поезд по Крымскому мосту.

«Надо было России соединить возвратившийся Крым – высокосложнейшая, высокотехнологичная конструкция под название „Крымский мост“ оперативно, быстро, и, я уверен, на высоком уровне качества была построена, — напомнил Игорь Муравьёв. — Да, это потребовало денег, ресурсов, определённого напряжения, но мы с этой задачей справились. Мы справимся и здесь».

Версия 2. Геополитическая

В свою очередь Николай Стариков, российский общественный и политический деятель, прокомментировал ситуацию совсем с другой стороны:

«Главной задачей Соединённых Штатов Америки в деле Северного потока-2, было заставить Россию продолжить транзит газа через территорию Украины. Путём задержки разрешения выдачи на строительство, которое не давала Дания. Теперь – путём введения санкций против конкретной компании-трубоукладчика. Соединённые Штаты этой цели добились: на днях будет заключён Договор о продолжении транзита газа через Украину».

Впрочем, Николай Стариков никому не советует слишком уже расстраиваться: политика есть искусство возможного:

«Да, я считаю, что прекращение транзита газа через украинскую территорию позволило бы намного скорее привести в чувство киевский режим и намного скорее получить на границах России дружественную Украину, которую мы все любим и ценим. Однако у Соединённых Штатов на Украину совершенно другие планы. И сегодня мы видим, что США этой цели добились. Не надо по этому поводу убиваться: политика – искусство возможного. Это всего лишь один из раундов бесконечной геополитической схватки. Надо делать выводы. Надо осознать нашу уязвимость, когда мы играем на западной площадке по западным правилам с западными компаниями».

Версия 3. Фантазийная

Такие разные, на первый взгляд, версии двух компетентных экспертов сходятся в одном: сейчас – да, тяжеловато, вынужденное многоточие – но не точка.

Но есть ещё одна версия – так, на уровне догадки…

А почему бы не принять, что России, на самом деле, выгодно именно такое развитие событий? Что если игра заключалась именно в том, чтобы «наши американские партнёры» приложили огромные усилия для того, что нужно России?

Для начала.

Ну, вот представители бизнеса уже говорят о том, что нынче всё больше «каждый сам за себя». И это плохо, не комфортно. Но ведь и не совсем уж единым фронтом против России? Германия начала себе позволять что-то эдакое… независимое… А это уже лучше, чем могло бы быть.

Не менее важно, что США пришлось ради Северного потока-2 практически совсем снять маску «большого заботливого старшего брата Европы» — и это тоже нам полезно…

И, наконец, главное: каждый лишний день этой игры был тактическим выигрышем России. Просто потому, что никто, на самом деле, не сомневался именно в таких действиях США, но нам нужно было время. И чтобы как можно километров построить. И важнейшие разработки закончить.

На шумном информационном фоне сегодняшнего дня как-то потерялось небольшое сообщение РИА Новости о том, что российские учёные

«разработали новое поколение сверхтвердых сплавов для горно-промышленного оборудования, изготовленные из них инструменты и машины будут применяться для добычи полезных ископаемых в экстремальных условиях Арктики».

Nord Stream 2 – это очень важно, конечно, но главная стратегическая цель России – стать полностью технологически самодостаточными именно там, в Арктике.

Источник: https://nstarikov.ru/tri-versii-vokrug-situacii-s-nord-stream-2-111670

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24157 12539
    Ursus 24 декабря 2019 в 13:49

    ХПП значит, всех переиграл опять.
    Реальность пока складывается из движений хоботом по щекам по трем направлениям.
    Остановка и удорожание строительства.
    Контракт о транзите на 5 лет с Украиной.
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    Это об искусстве возможного

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