Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 декабря 2019

Успешное контрнаступление Сирийской арабской армии в провинции Идлиб понизило морально-психологическое состояние боевиков до минимума. Попытки остановить наступление при помощи начиненных взрывчаткой «джихад-мобилей» и массированных обстрелов позиций сирийских бойцов не дали должного результата, в связи с чем САА стала наступать еще с большим рвением, чтобы освободить Идлиб от террористов.

Однако, проигранные боестолкновения в Идлибе заставляют боевиков перейти с полей сражений в социальные сети и на медиаплощадки.

Многие думают, что боевики — это просто необразованные звери, которые бегут в атаку ради идеи, хотя на самом деле среди них есть профессионалы в сфере IT, SMM и SEO.

Именно эти боевики выпускают мотивирующий контент для поднятия духа, обзоры авиаударов ВКС РФ, которые якобы направлены против мирных жителей, а также занимаются привлечением новых сподвижников в социальных сетях.

На примерах хотелось бы разобрать некоторые «ляпы», которые говорят о том, что видео и фотоматериалы являются не «breaking news», как это модно сейчас говорить, а всего лишь «fake news».

Первым делом хотелось бы разобрать видео с канала «R&U Videos» под названием «Авиаудары по объектам джихадистов в Идлибе».

В этом 12-минутном ролике собраны нарезки авиаударов ВКС РФ по объектам группировки «Джебхат ан-Нусра»* из различных Telegram-каналов и из Twitter боевиков. Первое, что бросается в глаза, — это четко определенное место, куда будет сброшена бомба. Как, спросите вы? Все просто, информация о вылетах самолетов появляется в Telegram-канале боевиков, которые смотрят направление вылетающего самолета с авиабазы Хмеймим. После этого террористы определяют предполагаемые объекты (склады, базы, лагеря подготовки), которые могут быть поражены, и на каждой позиции выставляют смотрящих боевиков, зачастую с хорошей видеоаппаратурой.

Все ролики сняты издалека и по видео понятно использование рации, по которой слышно на арабском: «Ты на позиции? Сейчас будет удар!». Таким способом получается много «уникального контента», который потом хорошо расходится в Интернете под предлогом уничтожения ВКС РФ мирных жителей в зоне деэскалации «Идлиб».

Теперь, что касается самих объектов, по которым наносятся авиаудары. Действительно, не все же видео постановочные, некоторые из них реальные, такие даже присутствуют в рассматриваемом ролике. Странно получается, но после удара ВКС РФ по давно нежилым кварталам тут же оказываются бородатые муджахиды, а в «мирном» доме разрываются боеприпасы, что явно указывает на склад оружия.

Вторым моментом мы бы хотели разобрать активно используемую боевиками «Джебхат ан-Нусры» социальную сеть Twitter. Активное использование данной платформы среди боевиков способствует отсутствие цензуры.

Когда твой канал могут заблокировать за любое упоминание терроризма в YouTube или Instagram, то Twitter в этом плане крайне лоялен и на крайний случай предложит подтвердить свой возраст, чтобы после этого спокойно показать зверства боевиков.

Теперь стоит воспользоваться поиском и по-арабски в поиске Twitter ввести город Маарет ан-Нуман (который находится под гнетом группировки «Джебхат ан-Нусра»), появятся кадры с детьми, которых из-под завалов достают «Белые каски». Обратите внимание на детей, которые зажаты под обломками и находятся там без единой капли крови на запыленной одежде.

Все, кто в детстве бегал по гаражам или падал просто на асфальт, знают, что крови не избежать и ее будет достаточно, чтобы замарать одежду. Однако «Белые каски» не обращают на такие тонкости внимание и продолжают снимать подставные видео, а боевики «ретвитят» эти сообщения с большим удовольствием. Не стоит забывать про подставную химическую атаку в Думе, которая также была организована этой организацией и послужила поводом для авиаудара коалиции США по мирным населенным пунктам по всей Сирии, результатом которого стали жизни сотен людей.

Последним моментом хотелось бы обратить внимание на фотографии со страниц главного официального информагентства Турции «Anadolu Agency», который не брезгует работать с боевиками из «Сирийской национальной армии», а также подливать масло в огонь по любым действиям сирийских войск или авиаударов ВКС РФ.

В очередной раз турецкое СМИ решило выставить правительственные войска Сирии в дурном свете. На фотографии, опубликованной «Анадолу», изображены последствия удара по лагерю беженцев «Эль-Ках», который находится у границы с Турцией.

Изначально во всем обвинили авиацию ВКС РФ, потом сирийскую авиацию, крайней версией стало применение Сирийской арабской армией тактического ракетного комплекса «Точка-У». Головные части есть различных вариаций: от химически кассетных до ядерных.

Если рассматривать вариант, который логично было бы применить — это 9Н123Ф — осколочно-фугасная, которая несет 162,5 кг взрывчатого вещества и площадь поражения около 3 гектаров.

Стоит понимать, что 3 гектара — это не 2 палатки, которые изображены на фотографии, сгорела бы половина этого лагеря как минимум. На самом деле, по фотографии видно, что удар точечный и такой мог быть только с применением беспилотного летательного аппарата.

На такое действие могла пойти только сама Турция, чтобы создать информационный повод для продвижения тезиса об ударах сирийской армии по мирным жителям.

Боевики отступают, освобождая захваченные населенные пункты в Идлибе, но это не останавливает их продолжать войну в информационном поле.

Ежедневные видео бомбардировок ВКС РФ, информация о гибели мирных жителей и душещипательные кадры будут только увеличиваться, наращивая обороты, чтобы привлечь внимание мировой общественности и внушить, что российские ВКС и Сирийская арабская армия несут смерть и разрушение. Однако, боевики будут повержены не смотря ни на что.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация