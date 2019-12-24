В Хабаровском крае разбился Су-57, на котором производились испытания в интересах завода в Комсомольске-на-Амуре.Пилот успел катапультироваться и выжил.Предварительной причиной потери машины стали проблемы с системой управления при проведении испытаний нового двигателя.Идет поиск черных ящиков, которые помогут гос.комиссии определить полную картину.В целом, досадная и дорогостоящая потеря.PS. Отдельно порадовали клоуны в ленте вопящие – "это был единственный летающий экземпляр!" Хотя как минимум в той же Сирии еще в прошлом году отмечались две машины проходившие боевые испытания с авиабазы Хмеймим.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5515129.html