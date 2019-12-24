Разбился Су-57
12:17. 24 декабря 2019 153 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Хабаровском крае разбился Су-57, на котором производились испытания в интересах завода в Комсомольске-на-Амуре.
Пилот успел катапультироваться и выжил.
Предварительной причиной потери машины стали проблемы с системой управления при проведении испытаний нового двигателя.
Идет поиск черных ящиков, которые помогут гос.комиссии определить полную картину.
В целом, досадная и дорогостоящая потеря.
PS. Отдельно порадовали клоуны в ленте вопящие – "это был единственный летающий экземпляр!" Хотя как минимум в той же Сирии еще в прошлом году отмечались две машины проходившие боевые испытания с авиабазы Хмеймим.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5515129.html
Самолёты вообще иногда падают…
Пилот молодец!