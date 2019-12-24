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Путин и история, атомная бомба и газовый транзит

15:57. 24 декабря 2019 Нет просмотров Один комментарий Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога дал ответы на вопросы, которые вы, уважаемые зрители, прислали на ящик vlog@nstarikov.ru.

Хронометраж:
00:03 — будет ли достроен газопровод «Северный поток-2»
08:30 — когда российская элита перестанет повиноваться Западу
10:58 — сможет ли Президент повлиять на антисоветские настроения элиты
17:18 — о соотношении ядерных зарядов в США и СССР
25:29 — про высказывание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о Сталине
31:35 — о новом интернет-магазине патриотической символики

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Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/putin-i-istorija-atomnaja-bomba-i-gazovyi-tranzit-111676

Метки: блог, Видео

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