Путин и история, атомная бомба и газовый транзит

В новом выпуске видеоблога дал ответы на вопросы, которые вы, уважаемые зрители, прислали на ящик vlog@nstarikov.ru.

Хронометраж:

00:03 — будет ли достроен газопровод «Северный поток-2»

08:30 — когда российская элита перестанет повиноваться Западу

10:58 — сможет ли Президент повлиять на антисоветские настроения элиты

17:18 — о соотношении ядерных зарядов в США и СССР

25:29 — про высказывание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о Сталине

31:35 — о новом интернет-магазине патриотической символики

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Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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