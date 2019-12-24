Путин и история, атомная бомба и газовый транзит

Путин и история, атомная бомба и газовый транзит
В новом выпуске видеоблога дал ответы на вопросы, которые вы, уважаемые зрители, прислали на ящик vlog@nstarikov.ru.
Хронометраж:
00:03 — будет ли достроен газопровод «Северный поток-2»
08:30 — когда российская элита перестанет повиноваться Западу
10:58 — сможет ли Президент повлиять на антисоветские настроения элиты
17:18 — о соотношении ядерных зарядов в США и СССР
25:29 — про высказывание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о Сталине
31:35 — о новом интернет-магазине патриотической символики
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Итоги Нормандского саммита. Зомбоящик от Соболь. Спорту — быть!
- $5 млрд для Украины. 10 биткоинов Навальному. Дотянулся… Сталин
- Ответственность политиков. Демография и Минкульт. Материнский капитал за 4-ого
- Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти
- Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров
- Провал «реформы здравоохранения», 75 млн рублей от Санта Клауса и кулак Путина
- Рост тарифов ЖКХ, $20 млрд долга, «радиоактивная свалка» и «убогая клоака» ВШЭ
- Неизвестные снайперы в Гонконге. Перестановки в СПЧ
- Потребительская корзина Медведева, горящий небоскрёб в Чили
- Силуанов в Вашингтоне. Почему у госслужащих низкие зарплаты
Источник: https://nstarikov.ru/putin-i-istorija-atomnaja-bomba-i-gazovyi-tranzit-111676
Айва, вам как думается, СП_2 остановлен ?