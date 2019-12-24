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«Никуда не высовывался». Где был Сталин в первые дни войны?

22:21. 24 декабря 2019 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Аргументы и Факты @ Андрей Сидорчик

В последнее время среди публичных персон стало модным делать громкие заявления на исторические темы. При этом погруженность селебрити в тему, о которой идет речь, как правило, не имеет значения. Главное, чтобы высказывание получилось резким, неизбежно провоцирующим широкий резонанс.

Дмитрий Губерниев обличает

Как правило, ничего нового звезды не говорят, а лишь повторяют многократно разобранные и опровергнутые мифы.

Не стал исключением популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев, который решил в интервью Sports.ru коснуться вопроса о том, что происходило в первые дни Великой Отечественной войны.

Источник: https://nstarikov.ru/nikuda-ne-vysovyvalsja-gde-byl-stalin-v-pervye-dni-vojny-111595

Метки: чит.клуб

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