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Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии.

22:28. 24 декабря 2019 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, заявив, что россияне и белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств.

"Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства: вы (Россия. — Прим. ред.) вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются (белорусская оппозиция. — Прим. ред.), — тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси", — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?" — продолжил белорусский президент.

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.

Выступая на расширенной коллегии Минобороны, Путин заявил со ссылкой на архивные документы, что Гитлер говорил Липскому о своей идее выслать евреев в Африку "на вымирание, на уничтожение". Позднее польский посол написал о своих впечатлениях о разговоре с фюрером в своем докладе главе польского МИД Беку.

"Когда я это услышал, <...> я ему ответил", — фюреру он ответил, Гитлеру — "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве", — процитировал Путин слова дипломата.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", — добавил российский лидер, отметив, что польский дипломат солидаризировался с Гитлером.

Юзеф Липский занимал пост посла Польши в Берлине в 1934-1939 годах. Одним из первых его заданий в этом качестве была работа над польско-немецким договором о ненападении.

Сразу видно как Путин страдает за еврейский народ,аж сердце рвет.

Источник: https://ria.ru/20191224/1562780378.html

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