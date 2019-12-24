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3 млрд. рублей на креативный контент

14:39. 24 декабря 2019 131 просмотр 3 коммент. Опубликовал:


В следующем году государство собирается провести конкурс с призовым фондом три миллиарда рублей среди компаний, создающих креативный контент в Интернете, включая игры. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. К участию допускаются проекты четырёх категорий: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Темы для отбора:

• «Живая память» (о Победе 1945 года).
• «Мы вместе» (о многонациональной стране).
• «Делай добро» (о волонтёрстве).
• «Гордимся» (о победах россиян).
• «Действуй!» (о возможностях россиян).

РБК цитирует следующие слова Кириенко:
Это не государственный заказ на производство контента в Интернете, где те или иные чиновники определяют, чего они хотят, и раздают соответствующие заказы. Рассчитываем, что эта поддержка будет направлена в том числе на развитие проектов лидеров рынка. Одна из целей государства здесь — поддерживать отечественных игроков, создавать для них условия для конкурентоспособности.

Как отметил Кириенко, процедура отбора проектов будет «максимально открытой». В вопросе финансирования будет использоваться опыт Фонда кино и Фонда президентских грантов, где есть наблюдательный и экспертные советы, отвечающие за принятие и утверждение заявок.

Приём заявок начнётся уже 20 января 2020-го. Вторая волна стартует ориентировочно в марте-апреле. Третья — в октябре. Проект уже можно предложить на сайте Института развития Интернета

https://www.playground.ru/misc/v_2020_godu_gosudarstvo_vydelit_tri_milliarda_rublej_na_kreativnyj_kontent_v_internete_vklyuchaya_igry-704991 – цинк

Интересно, сколько из данных денег пойдет на компьютерные игры (тогда действительно можно говорить о начале гос.поддержки игровой индустриии) и сколько проектов в заданных параметрах дойдут до релиза. Как показал пример "Сирия: Русская буря", неплохие проекты вполне можно делать даже при скромных бюджетах.
Смущает "использование опыта Фонда Кино".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5515588.html

Метки: игры, Интернет, кириенко, Россия

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 23584 20560
    Вячеслав 24 декабря 2019 в 16:52

    Делается всё, чтобы не дать людям спокойно посидеть и подумать о своём духовном росте, о смысле жизни, о своём предназначении, своих предках… Не вся, но, хотя бы часть этих средств можно было бы пустить на духовное оздоровление общества, а не на охи-вздохи… Да и живём мы пока в МОНОНАЦИОНАЛЬНОЙ стране, а не в многонациональной…

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  • 2303 1927
    Женечка 24 декабря 2019 в 16:57

    И где тут про игры?
    Контент – (от английского content – содержание) – это абсолютно любое информационно значимое либо содержательное наполнение информационного ресурса или веб-сайта. Явно же для пропагандистов кормушка. Сколько там у Соловьева подписчиков?

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