Внутрипартийная борьба: Троцкий, Бухарин, Сталин. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 6

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в шестом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о внутрипартийной борьбе, развернувшейся в верхних эшелонах ВКП(б) в 20-30-х годах XX века.

Почему именно Ленинград стал центром троцкистско-зиновьевской оппозиции? Какие силы во внутрипартийной борьбе представляла “московская группировка”? Что послужило главной причиной поражения Троцкого, Бухарина и их сторонников в противостоянии со “сталинскими кадрами”? На какие социальные слои опирался Сталин во внутрипартийной борьбе?

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