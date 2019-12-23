Внутрипартийная борьба: Троцкий, Бухарин, Сталин. Александр Пыжиков
Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 6
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в шестом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о внутрипартийной борьбе, развернувшейся в верхних эшелонах ВКП(б) в 20-30-х годах XX века.
Почему именно Ленинград стал центром троцкистско-зиновьевской оппозиции? Какие силы во внутрипартийной борьбе представляла “московская группировка”? Что послужило главной причиной поражения Троцкого, Бухарина и их сторонников в противостоянии со “сталинскими кадрами”? На какие социальные слои опирался Сталин во внутрипартийной борьбе?
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/vnutripartiynaya-borba-trotskiy-buharin-stalin-aleksandr-pyzhikov