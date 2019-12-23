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“Великая Финляндия”: несостоявшийся проект по отъёму русских территорий

11:34. 23 декабря 2019 113 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

GreatFinland

Ослабление России в ходе гражданской войны дало надежду Маннергейму на реализацию столь популярной в финском обществе идеи панфиланизма - единства финно-угорских народов, а также на воплощение в жизнь мечты о создании "Великой Финляндии", в состав которой бы вошли территории соседних государств. "Не вложу меч в ножны...пока последний вояка Ленина не будет изгнан как из Финляндии, так и из Восточной Карелии", - поклялся генерал. Но объявлять войну России Маннергейм не спешил, решив сначала основательно подготовится. По его приказу в Карелию направляется партизанская группа, которая захватывает город Кемь и поселок Ухта (ныне пгт.Калевала). А 15 марта 1918 года утверждается "план Валлениуса", закрепивший основные этапы вторжения финских отрядов в Карелию и захват российской территории по линии Печенга-Кольский полуостров - Белое море - Выгозеро - Онежское озеро - река Свирь - Ладожское озеро. На Петроград тоже имелись планы. Он должен был стать вольным городом-республикой, подконтрольной Финляндии и принести в этой связи мировую славу Маннергейму, как герою, низвергнувшему большевиков.

15 мая 1918, мотивировав свое решением якобы возмещением убытков, которые понесла Финляндия в ходе гражданской войны, финское правительство объявляет войну Советской России и требует отдать в качестве компенсации Восточную Карелию и Мурманскую область (Кольский полуостров). Получив логичный отказ, переходит в наступление.

Попытки финнов заручится поддержкой союзников и совместно присвоить российские территории продолжаются вплоть до 1920 года. В июле 1920 года в эстонском Тарту начинаются мирные переговоры Советской России и Финляндии. Сторонам удается найти компромисс только спустя 4 месяца. В результате подписания 14 октября "Тартусского мира" Финляндия получила район Петсамо в Заполярье и отказалась от территориальных притязаний на Карелию. Правда, на время! Подписание договора рассматривается представителями финской элиты не иначе как вынужденное и временное; от идеи силой решить карельский вопрос никто не отказывается.

6 ноября 1921 года финские отряды, возглавляемые офицерами финской армии, без объявления войны вторгаются на советскую территорию. Начинается ожесточенная борьба. Только 17 февраля 1922 года Красной армии удается справиться с финскими интервентами. В июне этого же года стороны садятся за стол переговоров и подписывают соглашение о неприкосновенности советско-финляндской границы.

Проект "Великая Финляндия" окончательно терпит неудачу. Но и отношения между двумя государствами так и остаются напряженными. Война с финнами убеждает советских лидеров в том, что на северо-западе находится вражеское государство готовое совершить подлость в любой момент.

Метки: история, Россия, финляндия

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12611 993
    ХОХОЛ 23 декабря 2019 в 14:19

    Чё за бред.
    Финляндия была частью РИ.
    Это эпизоды ГРАЖДАНСКОЙ войны в России.
    Огребли большевички как и в Польше и появились НОВЫЕ государства которых НЕ БЫЛО.

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  • 1163 809
    Игорь 23 декабря 2019 в 14:31

    Это в Питере казалось что Финляндия часть империи но засланый казачек Маннергейм считал что Питер под контролем финнов. Полякам перед войной казалось что они вот вот обуют и немцев и большевиков, но порвали напротив поляков. Наконец даже сейчас, возможно не врут, ячется хохлам что выкопали они чёрное море, а нам кажется что и нет вовсе хохлов, а опять только казачки засланные.

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