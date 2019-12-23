“Трафальгар Балтики”. Забытые победы русско-шведской войны
Почему Выборгское морское сражение 1790 г. назвали “Трафальгаром Балтики”, как командовавший русским флотом адмирал В.Я. Чичагов решил задачу защиты С.-Петербурга и последующего стратегического поражения противника, опираясь исключительно на силы флота, . Руководитель клуба “Русская морская традиция” протоиерей Димитрий Шмелев в беседе с Андреем Фефеловым рассказывает о забытых битвах Русско-шведской войны 1788-1790 гг.
Статьи в газете “Завтра” http://zavtra.ru/search?query=%D1%88%…
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