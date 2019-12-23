Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

“Трафальгар Балтики”. Забытые победы русско-шведской войны

09:26. 23 декабря 2019 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Почему Выборгское морское сражение 1790 г. назвали “Трафальгаром Балтики”, как командовавший русским флотом адмирал В.Я. Чичагов решил задачу защиты С.-Петербурга и последующего стратегического поражения противника, опираясь исключительно на силы флота, . Руководитель клуба “Русская морская традиция” протоиерей Димитрий Шмелев в беседе с Андреем Фефеловым рассказывает о забытых битвах Русско-шведской войны 1788-1790 гг.

Статьи в газете “Завтра” http://zavtra.ru/search?query=%D1%88%…

#ДеньТВ #Чичагов #Русскошведская #история #флот #историяВМФ #Грибовский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=arfAMM7nEcY

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как Сталин кадровую политику проводил. Александр Пыжиков
... сталинские выдвиженцы были русскими. Они внесут решающий вклад в победу в Великой... великой мировой державы.===============================================================================Рекомендуем:Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от...
РОССИЯ ДОЛЖНА ПОНЯТЬ ВВПУТИНА
...других, оставив в наследие русскому народу войну с… русскими. При Ельцине доллары...жизни крупнейшие отечественные автомобильные производители. Русская «Калина» с успехом проехала от...в этом есть и заслуга русского человека Владимира Владимировича Путина. Автор...
Совещание русских националистов. Продолжение
Источник http://via-midgard.info/
Про Сталина насочиняли кучу вранья
... народ во многом скрепляет идея Победы, это фундамент. Вот и стараются...
Япония готова объявить войну России
... не сомневается. «Закончится ли она победой или поражением Японии, уже неважно...
Не дадим переписать историю или НЕТ закону против Дня Победы!
..., именно георгиевская лента стала символом победы в Великой Отечественной войне. Все... историю, приравняв советские символы Великой Победы к преступной свастике и символам... лента всегда должны оставаться символами победы нашего общего народа над фашистскими...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)