Совесть банкира, Санкции на Поток, Профессор – лопух? // Галопом по Европам #134

В этом выпуске:

- Крупнейшие российские банки за последние пять лет увеличили годовые бонусы топ-менеджерам в три-шесть раз;

- В Свердловской областной больнице медики впервые за несколько лет получили годовые премии – половину месячного



оклада;

- В России отменят профстандарт для преподавателей вузов – об этом заявили в Совфеде и подтвердили в Минобрнауки;

- МВД Татарстана проводит проверку по факту учений, на которых полицейские тренировались разгонять митинги на



школьниках;

- В штаб-квартире таможенной службы обыски;

- Аэропорты Внуково, Пулково и Сочи могут стать небезопасными для зимних полетов;

- Минпромторг потратит 15 миллиардов рублей на избавление Суперджета от импортных деталей;

- Боинг Старлайнер, созданный для замены российских космических кораблей Союз, завершил первый испытательный



полет;

- Оба судна, которые занимаются укладкой северного потока-2, прекратили работы и покинули воды Дании;

- Китай анонсировал выпуск собственной криптовалюты;

- Для 70 процентов россиян телевидение остается основным источником новостей.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l2XrjPC-sQc