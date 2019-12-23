Совесть банкира, Санкции на Поток, Профессор – лопух? // Галопом по Европам #134
В этом выпуске:
- Крупнейшие российские банки за последние пять лет увеличили годовые бонусы топ-менеджерам в три-шесть раз;
- В Свердловской областной больнице медики впервые за несколько лет получили годовые премии – половину месячного
оклада;
- В России отменят профстандарт для преподавателей вузов – об этом заявили в Совфеде и подтвердили в Минобрнауки;
- МВД Татарстана проводит проверку по факту учений, на которых полицейские тренировались разгонять митинги на
школьниках;
- В штаб-квартире таможенной службы обыски;
- Аэропорты Внуково, Пулково и Сочи могут стать небезопасными для зимних полетов;
- Минпромторг потратит 15 миллиардов рублей на избавление Суперджета от импортных деталей;
- Боинг Старлайнер, созданный для замены российских космических кораблей Союз, завершил первый испытательный
полет;
- Оба судна, которые занимаются укладкой северного потока-2, прекратили работы и покинули воды Дании;
- Китай анонсировал выпуск собственной криптовалюты;
- Для 70 процентов россиян телевидение остается основным источником новостей.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По
возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Как-то греф сказал, мы не можем дать им знания ибо они осознают что мы с ними делаем и ими невозможно будет управлять…
Шедеврально!
Да ,он это сказал на камеру ,на Петербургском экономическом каком-то сборе,еще там была жесть одна ,в бассейнах фонтанов сидели дети ,выкрашенные все бронзовой краской типа херувимы.Чертов гей проклятый ,но он друг и назначенец Партнеров .А Россия одна ,как и раньше ,посмотри видео,получишь удовольствие ,как бывшие братья слушают оглашение секретной информации о начале ВОВ,довольны ли их лица?-посмотри ,а потом подумай кто такие Серые -хотят ли они России добра.https://alexandr-palkin.livejournal.com/8891058.html