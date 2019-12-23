Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Совесть банкира, Санкции на Поток, Профессор – лопух? // Галопом по Европам #134

20:11. 23 декабря 2019 134 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

В этом выпуске:
- Крупнейшие российские банки за последние пять лет увеличили годовые бонусы топ-менеджерам в три-шесть раз;
- В Свердловской областной больнице медики впервые за несколько лет получили годовые премии – половину месячного

оклада;
- В России отменят профстандарт для преподавателей вузов – об этом заявили в Совфеде и подтвердили в Минобрнауки;
- МВД Татарстана проводит проверку по факту учений, на которых полицейские тренировались разгонять митинги на

школьниках;
- В штаб-квартире таможенной службы обыски;
- Аэропорты Внуково, Пулково и Сочи могут стать небезопасными для зимних полетов;
- Минпромторг потратит 15 миллиардов рублей на избавление Суперджета от импортных деталей;
- Боинг Старлайнер, созданный для замены российских космических кораблей Союз, завершил первый испытательный

полет;
- Оба судна, которые занимаются укладкой северного потока-2, прекратили работы и покинули воды Дании;
- Китай анонсировал выпуск собственной криптовалюты;
- Для 70 процентов россиян телевидение остается основным источником новостей.



_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По

возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l2XrjPC-sQc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Большая игра Владимира Путина – ч.1, ч.2, ч.3.
...так неожиданно прекратилось строительство Южного потока и произошел разворот в ...на совести «сумасшедших» властей США, а не результатом тайной операции мировых банкиров.... Попытки европейских политиков снять санкции вместе с контрсанкциями закончились ничем...
ОТ РАЯ ДО КРЫМА: КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
...моральные качества (эгоизм, совесть), необходимые для выживания и..., наиболее влиятельных европейских банкиров еврейского происхождения. Средством ...откуда   в Европу хлынул поток награбленного золота, дискретно ...-Вэника) и негласные санкции. В СССР издавна ...
Бэкграунд, выпуск-255 за 28 апреля 2012
...самое главное. Чтоб его совесть после этого не мучила....демагогия, оберегающая их от санкций властей и недоразвитость местного...якобы ну очень озабочен «потоками приднестровского оружия и наркотиков»... от американских или английских банкиров. Толку от этого нет,...
Владимир Терещенко. Путин против Путина
... и неделима. Как совесть монаха или ответственность банкира. Занозы прогнозов Пока...военных заводов из-за… американских санкций. http://www.km.ru/... Турции. Здесь и «Турецкий поток», и купля-продажа С-400...за трубы для Серенады Турецкого потока. И все же главный...
«Модернизация» или подготовка к капитуляции?
...не найдя средств у банкиров, в бюджете регионов,... информационную безопасность, когда потоками информации управляют «чёрные ...применяются политические и экономические санкции. Многие действия властей ...чиновников все таки проснется совесть, а также чувство...
Катастрофа в Баварии. Подозрения читателей
... не относит «самоубийства» банкиров, принявшие характер мировой эпидемии...счет внезапно проснувшейся банкирской совести. Террористическая (т. е... было принятие огромного потока беженцев. Ближайший соратник...предпосылкой для отмены санкций должно быть выполнение ...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2065 1885
    Хан_Уман 23 декабря 2019 в 20:32

    Как-то греф сказал, мы не можем дать им знания ибо они осознают что мы с ними делаем и ими невозможно будет управлять…
    Шедеврально!

    Ответить
       
    • 5373 4039
      маринаХан_Уман 23 декабря 2019 в 21:39

      Да ,он это сказал на камеру ,на Петербургском экономическом каком-то сборе,еще там была жесть одна ,в бассейнах фонтанов сидели дети ,выкрашенные все бронзовой краской типа херувимы.Чертов гей проклятый ,но он друг и назначенец Партнеров .А Россия одна ,как и раньше ,посмотри видео,получишь удовольствие ,как бывшие братья слушают оглашение секретной информации о начале ВОВ,довольны ли их лица?-посмотри ,а потом подумай кто такие Серые -хотят ли они России добра.https://alexandr-palkin.livejournal.com/8891058.html

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)