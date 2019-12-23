Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 декабря 2019

Противостояние между демонстрантами и полицией Ирака обострилось: более 600 убитых, 23 тыс. раненых

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Иран предложил мусульманским странам реальную альтернативу доллару США

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поддержал инициативу президента Ирана Хасану Рухани по созданию новой криптовалюты в качестве альтернативы доллару США. Об этом сообщает англоязычный иранский телеканал Press TV.

«Иран и Турция считают, что мы должны создать альтернативу американскому доллару. Предложение от них прозвучало впервые. Можно использовать наши национальные валюты или создать общую валюту. Иногда при использовании доллара США существующие санкции сдерживать экономическое развитие наших отношений. Мы давно выступали с аналогичным предложением. Мы не всегда можем использовать доллар США, что делает нас слишком зависимыми от Америки, которая в любой момент может наложить на нас санкции, пагубно воздействуя на наш экономический рост», - заявил глава малазийского правительства на саммите в Куала-Лумпуре, где 19 декабря присутствовали Хасан Рухани и турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Махатхир Мохамад еще в 2001 году предложил ввести «Исламский золотой динар», который представлял из себя клиринговую систему расчетов в обеспеченной золотом валюте, работающую по принципу взаимозачетов.

Однако «сверхдержавы тогда сделали невозможной реализацию данной инициативы», отметил Махатхир на встрече с Рухани и Эрдоганом, намекая на США и КНР.

По словам Рухани, «криптовалюта – один из способов для мусульманских стран, которые будут беспрепятственно обмениваться между собой товарами и услугами, преодолевая экономическое давление и доминирование Соединенных Штатов».

Иран, Малайзия и Турция исходят из того, что технология блокчейн позволит использовать общую криптовалюту для операций между центральными банками.

В своем выступлении на саммите Рухани также коснулся вопросов геополитики, подчеркнув, что войны в Сирии и Йемене, а также конфликты в Ираке, Ливане, Ливии и Афганистане – результат «смеси внутреннего экстремизма и иностранного вмешательства».

Иранский президент считает, что исламская умма должна использовать свой потенциал для решения стоящих перед ней проблем:

«Если мы задействуем свой национальный и общемусульманский потенциал, будем полагаться на свою внутреннюю силу, то мы можем превратить все наши проблемы в преимущества на пути к прогрессу и развитию».

Источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Последняя армия боевиков в Сирии, 49 бригада «коммандос» и активизация аэроразведки (ФОТО)

Вооруженные силы Турции продолжают оккупационную операцию «Источник мира», основной целью которой является захват «буферной зоны» шириной более 30 километров на севере Сирии. Однако Россия сдерживает агрессию Турции посредством дипломатии и проведения совместного патрулирования вдоль сирийско-турецкой границы, в связи с чем Анкара ищет решение проблемы через подконтрольные бандформирования. Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник. Давно не секрет, что созданная в июле 2011 года террористическая группировка «Сирийская свободная армия», а в настоящее время «Сирийская национальная армия», целиком и полностью спонсируется через силовые структуры Турции. Анкара помогает абсолютно во всём: от поставок вооружения до отдыха боевиков и их главарей в лучших отелях турецкого побережья. Из этого становится очевидно и понятно, что боевики будут выполнять любые приказы со стороны правительства Турции. Поэтому именно на них сделана ставка при проведении операций на территории Сирии. «По данным военных источников, в последнее время отмечается увеличение интенсивности ведения воздушной разведки силами беспилотной авиации Турции у восточной границы зоны проведения операции «Источник мира». Вполне логично, что основной интерес турецкой разведки заключается в поиске позиций бронетехники и минометов в окрестностях городов Теллъ-Тамер, Рубаат и Теллъ-Абу-Расайн для дальнейшего их уничтожения боевиками «СНА» и проведения успешного наступления», — рассказал собеседник «Русской Весны». Также военный источник пояснил, что через 49 бригаду «коммандос», которая располагается в пограничном пункте между турецким Джейланпынар и сирийским Рас-Эль-Айном, на постоянной основе передается военная техника: от стрелкового оружия до тяжелого вооружения и бронетехники, например БМП. Как раз на днях было переброшено через границу более 20 боевых машин пехоты, но случился казус, так как все БМП были без установленного вооружения, а инструментов для его установки не было, наступление пришлось перенести до решения проблемы. Подводя итог, можно отметить, что без участия подконтрольных боевиков из «Сирийской национальной армии» шансы на успешные действия Вооруженных сил Турции сводились бы к минимуму. Да и сами действия боевиков в очередной раз показали мировой общественности, кто является их руководителем и главным спонсором. Читайте также: Фронт в Идлибе рухнул! Боевики бегут под ударами ВКС и прячутся в необычном месте — кадры с БПЛА (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Лавров высказался о шансах запуска российских газопроводов в связи с ударом США

Ввод в эксплуатацию экспортных газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не будет остановлен по причине новго экономического удара — введения новых санкций со стороных Соединённых Штатов Америки. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Я убеждён, что „Северный поток-2”, как и „Турецкий поток”, состоится. „Турецкий поток” будет запущен буквально через 2 — 3 недели», — сказал глава МИД во время телепередачи «Большая игра» на Первом канале. Обсуждая тему санкционных угроз Вашингтона в отношении «Северного потока — 2», Лавров пояснил, что «европейцы понимают свой коммерческий интерес». «Во-вторых — интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. «Всёе-таки слова прозвучали, в том числе, из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнёров ещё сохранилось», — резюмировал министр. ВНапомним, что вечером в субботу стало известно, что иностранный трубоукладчик «Северного потока — 2» приостанавливает строительство магистрального газопровода из-за введения новых американских санкций. Читайте также: Лавров рассказал, как Зеленский отказался отводить войска на Донбассе

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: По Сирии нанесён удар, атакованы авиабазы Хмеймим и Хама

В ночь с воскресенья на понедельник в столице Сирии, а также на авиабазах Хмеймим и Хама сработали системы ПВО. Сирийское Арабское Новостное Агентство SANA сообщило детали инцидентов. Репортёр САНА рассказал о падении вражеских целей (ракет) в районе Акраба в сельской местности в районе Дамаска. Авиаудары по столичному региону САР нанесли израильские ВВС. «ПВО противостоят вражеским ракетам, направленным со стороны оккупированных территорий», — передает журналист. Речь идёт о Голанских высотах, захваченных Израилем. Очевидно, что удару снова подверглись иранские военные формирования и их объекты. Одновременно с агрессией ЦАХАЛ активизировались бандформирования. Зенитные системы сбили кустарные ударные беспилотные аппараты на подлёте к российской авиабазе Хмеймим, как и ранее БПЛА уничтожены у города Джебла в Латакии. Кроме того, ещё одна провальная попытка налёта совершена на армейскую авиабазу Хама, нападение также уверенно отражено слаженными действиями ПВО. Террористы снова неудачно попытались атаковать объект с помощью кустарных ударных дронов, которые были сбиты. Отметим, что, по данным военкоров «Русской Весны», на этой авиабазе базируется и российская ударная авиация, её обороняют наши зенитно-ракетные и пушечные комплексы. Читайте также: «Мы откроем врата ада!» — страшный ракетный удар по столице Сирии и его последствия (+ВИДЕО, ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

США в панике: С-400 легко «разобрались» с F-16 над Турцией (ВИДЕО)

Как сообщала, «Русская Весна», ​недавно в Тцрции прошли испытания российской ЗРСК С-400 «Триумф» максимально приближенные к боевым действиям. Условным врагом для сил ПВО стали американские истребители F-16, находящиеся у турков на вооружении. Сказать, что тренинг прошел успешно — ничего не сказать. Вашингтон разразился волной негодования, а причина проста — российские «Триумфы» не пропустили ни одной цели, зафиксировав американские самолеты ещё на подлёте в 600 километров. Стоит также отметить, что С-400 не только захватил цели на шестисоткилометровой отметке, но и начал противодействовать условному противнику еще до входа в зону поражения, чем приятно удивил военное руководство Турции. Для Анкары явилось приятной неожиданностью умение ЗРК «Триумф» действовать на опережение предполагаемого противника. Примечательно, что американцы совсем не рады успешным испытаниям российских систем ПВО. Теперь Белый дом точно не сможет убедить Анкару сменить «Триумфы» на «Pariot», которые допустили весьма сильные проколы в Саудовской Аравии, что достаточно болезненно бьет по американскому самолюбию. Читайте подробнее: Дырявый щит США: Как дроны крестьян под носом ЗРК Patriot сожгли саудовскую нефть и погрузили мир в кризис (ФОТО, ВИДЕО) Как объяснил военный эксперт Алексей Артамонов, Америка не может просто смириться, что российские ЗРС делают ВВС США бесполезными. «Это всё равно, что, простите, голыми пятками на шашку лезть. Естественно, что он не оставил никаких целей. Он засёк (условную цель) за 600 км, на подлёте уже 450−500 км дистанции он оказал противодействие», — подчеркнул Артамонов. Стоит отметить, что в Америке уже отреагировали на учения. Так, сенатор Крис Ван Холлен объявил, о том, что Турция в очередной раз перешла «новую красную черту» и проявила неуважение по отношению к Америке, Белому дому и президенту Трампу. Ранее Турция отказалась от закупки американской системы ПВО Patriot, отдав предпочтение российским ЗРК С-400. После чего американская сторона разорвала контракт с турками на поставку истребителей пятого поколения F-35, опасаясь, что радары «Триумфов» смогут распознавать и фиксировать новейшие американские военные самолеты, что сделает их менее скрытными и, как следствие, менее эффективными. Читайте также: Фронт в Идлибе рухнул! Боевики бегут под ударами ВКС и прячутся в необычном месте — кадры с БПЛА (ВИДЕО) Ольга Ишмуратова, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su