Родина умирает // Письма
Алексей (Москва).
Я родился в июле 1980 года в одном из многочисленных сел Новосибирской области. Мое родное село считалось очень большим – население около 5 000 человек, 5 колхозов, молочная ферма, конезавод, овощебазы и бескрайние поля ржи и пшеницы. После моего рождения моим родителям выделили квартиру, которая занимала половину одноэтажного дома, с приусадебным участком. Мы прожили там 4 года, и хоть я был совсем мал, но помню очень многое. Это было самое светлое и счастливое время.
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