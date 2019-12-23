Родина умирает // Письма

Алексей (Москва).



Я родился в июле 1980 года в одном из многочисленных сел Новосибирской области. Мое родное село считалось очень большим – население около 5 000 человек, 5 колхозов, молочная ферма, конезавод, овощебазы и бескрайние поля ржи и пшеницы. После моего рождения моим родителям выделили квартиру, которая занимала половину одноэтажного дома, с приусадебным участком. Мы прожили там 4 года, и хоть я был совсем мал, но помню очень многое. Это было самое светлое и счастливое время.









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BFmeer6Sk9A