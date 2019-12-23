Прокладчик «Северного потока — 2» отозвал суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток — 2», передает агентство «Блумберг» со ссылкой на представителя компании.

По данным агентства, компания отказалась комментировать, на сколько будет отложен проект. По словам представителя компании, суда уже покинули Балтийское море.

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока — 2», уже приостановила работу.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. «Газпром» ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

Против «Северного потока — 2» активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

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