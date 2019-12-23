Предсказание из 1996 года
13:05. 23 декабря 2019 260 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Предсказание из 1996 года.
Кое-что даже сбылось,
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5512610.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5512610.html
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Ноя
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
В жизни и работе куда более важны не способности, а характер, не ум, а сердце, не гений, а самообладание, терпение и дисциплина, подчиненные трезвому суждению.
На 2016 год прикольное предсказание… С точностью до наоборот!