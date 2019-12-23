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Предсказание из 1996 года

13:05. 23 декабря 2019 260 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Предсказание из 1996 года.
Кое-что даже сбылось,


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5512610.html

Метки: будущее, газеты, прогностика

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