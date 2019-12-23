Предновогодняя распродажа

Интересно, что много трежерис распродали также Бельгия (ее рассматривают как источник офшорных вложений Китая), хедж-фонды Каймановых островов и Саудовская Аравия.
Япония пока наращивает вложения: за месяц — на 20 миллиардов. В результате разрыв с КНР достиг максимума с 2008 года.
Большие риски
Россия в октябре также пополнила запас трежерис — на 622 миллиона долларов, до 10,697 миллиарда. Большая часть этой суммы — 8,12 миллиарда — приходится на краткосрочные бумаги. На долгосрочные — только 2,57 миллиарда.
Эксперты объясняют эти незначительные покупки конъюнктурными соображениями, не влияющими на общую стратегию Банка России по избавлению от долларовых активов: с конца 2018 года Москва продала американских гособлигаций почти на 100 миллиардов долларов.
На вырученные средства российский Центробанк скупал золото, а часть резервов переложил в евро и юани. Так же действовали Народный банк Китая и центральные банки ряда других стран.
о подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгоценного металла на балансе центробанков мира за прошлый год вырос на 651 тонну — самый высокий показатель с 1971-го, когда США отказались от золотого стандарта.
В КНР не раз заявляли, что рассматривают американский госдолг как рискованный и сокращают долларовые резервы в пользу японской иены и южнокорейской воны. Теоретически Пекин может предпринять и масштабную распродажу, последствия которой будут катастрофическими: стоимость трежерис обвалится, что вызовет панику на фондовом рынке и обрушит доллар.
Другое дело, что на такой шаг Пекин вряд ли решится: из-за ослабления американской валюты подорожает китайский экспорт. Кроме того, сброс казначейских обязательств США серьезно ограничит возможности управлять курсом юаня.
Но на тактические продажи Китай вполне может пойти. Это позволит, с одной стороны, максимизировать прибыль, а с другой — произведет достаточно сильное впечатление на финансовые рынки.
Кризис финансирования
В 2016 году китайцы уже устраивали большую распродажу, избавившись от облигаций США на 188 миллиардов долларов, — после того как юань упал на семь процентов на фоне оттока капитала.
Потом значительную часть американских бумаг Народный банк Китая выкупил обратно, но в прошлом году возобновил продажи. В результате за пять лет Пекин сократил портфель трежерис на 13,8 процента.
И так во всем мире. В целом центральные банки избавляются от долговых бумаг правительства США уже 14 месяцев подряд.
Как отмечает авторитетный портал финансовой аналитики Seeking Alpha, это не сулит американской экономике ничего хорошего, поскольку триллионный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций.
"Протекционистская политика Трампа в итоге вызовет кризис финансирования, который разразится, когда иностранцы прекратят покупать долговые обязательства Казначейства США и начнут продавать уже имеющиеся долларовые активы, — указывают аналитики. — Конечным же результатом станет то, что своей торговой политикой Вашингтон вынесет окончательный приговор доллару как мировой резервной валюте".
Китай вообще держит США за бубенцы. Достаточно разом выставить на продажу и наступит гражданская война в США.
Ты слабомыслящий.
Ну СРАЗУ ВЫСТАВИТ и чё?
ФРС напечатают ему долларов и отдадут и чё?
С какого буя война?
Всё таки Вы глупец сударь. Китай может потерять только рынок сбыта,да и то не очень, внутри страны изменения не потрясут народ как нас. Китай уже несколько раз ронял курс юаня, и что? Ничего внутри страны не изменилось. Тем более что потребление внутри страны растёт!
Это коммунизм! Забыл наверное?
На пальцах, внутри страны начинаётся инфляция, деньги обесценятся, население вооружёно по полной! Стрелять будет доходнее чем работать. 90 помните? А у нас на руках оружия было меньше. Техас первый востанет, Тк на нефти сидят…
Почитай что в Калифорнии с бомжами тварится!
Лично ты, лишь бы тыкать всех!
Позоришься только!
С чего инфляция?
Думать надо не пальцами а головой ))
Ничего не знаешь кроме ” у нас 90-е”
смотри.
Может и поймёшь что-то.
Твои земляки-сталинисты-экономисты ))
https://www.youtube.com/watch?v=s1EMIVLoyOg
ХОХОЛ в оранжевой накидке пришел из Шаолиня,
Мизинцем в ноздре в раздумье ковыряет,
С мудростью знаком не понаслышке.
Чё за бред для Шариковых?
Кто кому должен?
США должны своему ЦБ.
Это как если правительство Медведеве ДОЛЖНО ЦБ Набьиулиной.
А оно должно.
Но никого это не парит и даже скрывают СКОЛЬКО должно.
Китай продаёт “гособлигации США” ну так видимо у Китая ПРОБЛЕМЫ и нужны ДОЛЛАРЫ и потому продаёт за ДОЛЛАРЫ гос.облиги.
А зачем доллары Китаю?
А сколько Китай должен в ФРС?
И когда должен ОТДАТЬ?
Мыслей, как всегда, нет
ХОХЛА душит пустота
Гудвин – в ожидании