Предновогодняя распродажа

В последние годы ведущим иностранным кредитором США был Китай, однако после начала торговой войны с Вашингтоном Пекин последовательно сокращает портфель американских гособлигаций. В результате к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей трежерис перешло к Японии, у которой этих бумаг на 1,12 триллиона — на десять миллиардов больше, чем было у КНР.