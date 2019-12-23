Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

Предновогодняя распродажа

16:53. 23 декабря 2019 205 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

Китай отказывается кредитовать США

осударственный долг США растет как на дрожжах — уже 23 триллиона долларов. Но Вашингтон теряет самого главного кредитора: Пекин продолжает распродавать долговые бумаги американского правительства. Народный банк Китая сократил портфель трежерис до минимума с начала 2017 года. Его примеру следуют и другие центробанки.

Первый продавец

Почти 40 процентов госдолга США сосредоточено в руках иностранных кредиторов. Их финансовое благополучие напрямую зависит от ситуации в американской экономике и особенно — от возможного дефолта Федрезерва.
В последние годы ведущим иностранным кредитором США был Китай, однако после начала торговой войны с Вашингтоном Пекин последовательно сокращает портфель американских гособлигаций. В результате к июню 2019-го лидерство среди иностранных держателей трежерис перешло к Японии, у которой этих бумаг на 1,12 триллиона — на десять миллиардов больше, чем было у КНР.
Интересно, что много трежерис распродали также Бельгия (ее рассматривают как источник офшорных вложений Китая), хедж-фонды Каймановых островов и Саудовская Аравия.
 
Япония пока наращивает вложения: за месяц — на 20 миллиардов. В результате разрыв с КНР достиг максимума с 2008 года.

Большие риски

Россия в октябре также пополнила запас трежерис — на 622 миллиона долларов, до 10,697 миллиарда. Большая часть этой суммы — 8,12 миллиарда — приходится на краткосрочные бумаги. На долгосрочные — только 2,57 миллиарда.
Эксперты объясняют эти незначительные покупки конъюнктурными соображениями, не влияющими на общую стратегию Банка России по избавлению от долларовых активов: с конца 2018 года Москва продала американских гособлигаций почти на 100 миллиардов долларов.
 
На вырученные средства российский Центробанк скупал золото, а часть резервов переложил в евро и юани. Так же действовали Народный банк Китая и центральные банки ряда других стран.
 
о подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгоценного металла на балансе центробанков мира за прошлый год вырос на 651 тонну — самый высокий показатель с 1971-го, когда США отказались от золотого стандарта.
В КНР не раз заявляли, что рассматривают американский госдолг как рискованный и сокращают долларовые резервы в пользу японской иены и южнокорейской воны. Теоретически Пекин может предпринять и масштабную распродажу, последствия которой будут катастрофическими: стоимость трежерис обвалится, что вызовет панику на фондовом рынке и обрушит доллар.
 
Другое дело, что на такой шаг Пекин вряд ли решится: из-за ослабления американской валюты подорожает китайский экспорт. Кроме того, сброс казначейских обязательств США серьезно ограничит возможности управлять курсом юаня.

Но на тактические продажи Китай вполне может пойти. Это позволит, с одной стороны, максимизировать прибыль, а с другой — произведет достаточно сильное впечатление на финансовые рынки.

По оценкам наблюдателей, Пекин способен избавиться от трежерис на сумму до 700 миллиардов долларов. И если к сбросу небольших объемов ценных бумаг рынки уже привыкли, резкое увеличение продаж обернется паникой.

Кризис финансирования

В 2016 году китайцы уже устраивали большую распродажу, избавившись от облигаций США на 188 миллиардов долларов, — после того как юань упал на семь процентов на фоне оттока капитала.
 
Потом значительную часть американских бумаг Народный банк Китая выкупил обратно, но в прошлом году возобновил продажи. В результате за пять лет Пекин сократил портфель трежерис на 13,8 процента.
И так во всем мире. В целом центральные банки избавляются от долговых бумаг правительства США уже 14 месяцев подряд.

Как отмечает авторитетный портал финансовой аналитики Seeking Alpha, это не сулит американской экономике ничего хорошего, поскольку триллионный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций.

"Протекционистская политика Трампа в итоге вызовет кризис финансирования, который разразится, когда иностранцы прекратят покупать долговые обязательства Казначейства США и начнут продавать уже имеющиеся долларовые активы, — указывают аналитики. — Конечным же результатом станет то, что своей торговой политикой Вашингтон вынесет окончательный приговор доллару как мировой резервной валюте".
 

 

Источник: https://ria.ru/20191223/1562659296.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 16 января 2017
...работающих, закрытием целых цехов и распродажи территории. Так умирал промышленный ... скинули мне фотографии своей предновогодней и посленовогодней расклейки и с... уже упоминавшуюся в предыдущих публикациях предновогоднюю листовку, расклеенную другой группой,...
Рыночное бытие и рыночное сознание
... к кассам, как в дни распродажи некогда модного хлама, а выносят... в белом «мэрсе», попытавшиеся вывезти предновогоднюю выручку. Ясно, что такие, четко..., дракам в супермаркетах в дни распродаж и, наконец, к общегородским погромам...
Маразмы недели. Резерв от пастора, забавный бюджет и прощай, Зимбабве!
... не писаны, поэтому, находясь в предновогоднем пьяном угаре, «киборги» безнаказанно продолжают... да дело, Нацбанк приступил к распродаже резервов золота. Анализируя динамку мировых...
Владимир Павленко. Почему возрождению СССР нет разумной альтернативы?
..., всё в эти дни подчинялось предновогодней суете. Праздновали — 7 ноября, годовщину...» активистов-общественников, остановить которых в распродаже «Кемских волостей» может разве что...

8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2063 1883
    Хан_Уман 23 декабря 2019 в 17:07

    Китай вообще держит США за бубенцы. Достаточно разом выставить на продажу и наступит гражданская война в США.

    Ответить
    -1
    • 12617 991
      ХОХОЛХан_Уман 23 декабря 2019 в 17:10

      Ты слабомыслящий.
      Ну СРАЗУ ВЫСТАВИТ и чё?
      ФРС напечатают ему долларов и отдадут и чё?
      С какого буя война?

      Ответить
         
      • 2063 1883
        Хан_УманХОХОЛ 23 декабря 2019 в 17:54

        Всё таки Вы глупец сударь. Китай может потерять только рынок сбыта,да и то не очень, внутри страны изменения не потрясут народ как нас. Китай уже несколько раз ронял курс юаня, и что? Ничего внутри страны не изменилось. Тем более что потребление внутри страны растёт!
        Это коммунизм! Забыл наверное?

        Ответить
        1
      • 2063 1883
        Хан_УманХОХОЛ 23 декабря 2019 в 18:08

        На пальцах, внутри страны начинаётся инфляция, деньги обесценятся, население вооружёно по полной! Стрелять будет доходнее чем работать. 90 помните? А у нас на руках оружия было меньше. Техас первый востанет, Тк на нефти сидят…
        Почитай что в Калифорнии с бомжами тварится!
        Лично ты, лишь бы тыкать всех!
        Позоришься только!

        Ответить
        1
  • 12617 991
    ХОХОЛ 23 декабря 2019 в 17:08

    Чё за бред для Шариковых?
    Кто кому должен?
    США должны своему ЦБ.
    Это как если правительство Медведеве ДОЛЖНО ЦБ Набьиулиной.
    А оно должно.
    Но никого это не парит и даже скрывают СКОЛЬКО должно.
    Китай продаёт “гособлигации США” ну так видимо у Китая ПРОБЛЕМЫ и нужны ДОЛЛАРЫ и потому продаёт за ДОЛЛАРЫ гос.облиги.
    А зачем доллары Китаю?
    А сколько Китай должен в ФРС?
    И когда должен ОТДАТЬ?

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)