Новости Украины и Новороссии 23 декабря 2019

В «незалежном» сегменте Сети разгорается скандал вокруг украинских спортсменов: сборная Украины по боевому самбо приняла участие в чемпионате мира и первенстве среди юношей, которые прошли в Твери.

Поездка к «агрессору» — само по себе событие, но ситуация усугубилась ещё и тем, что в соревнованиях принимала участие сборная ДНР.

Волну в Интернете поднял украинский военный Анатолий Штефан. На своей странице в социальной сети он разместил телерепортаж с чемпионата.

«Когда на Украине погибают лучшие представители нации, украинские спортсмены участвуют в соревнованиях с представителями террористической организации „ДНР“ и стоят в одном с ними строю? Минспорта, что это за дерьмо?» — возмущается «патрiот».

К слову, Украина привезла из Твери 3 золотых и 3 серебряных медали, заняв первое место в командном зачете. У России 3 золота, 2 серебра и 1 бронза. Соревнования состоялись ещё 14 декабря.

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