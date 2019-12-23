Новости Украины и Новороссии 23 декабря 2019
- 10:08 Хамелеон Луценко.
- 09:02 Сборная Украины выступила в России вместе с ДНР (ВИДЕО).
- 07:06 Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа.
- 02:26 Олимпиада под угрозой: Украина перестала финансировать спорт.
- Вчера 22:13 Исповедь меньшинства или привет от 8%.
Хамелеон Луценко
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Сборная Украины выступила в России вместе с ДНР (ВИДЕО)
В «незалежном» сегменте Сети разгорается скандал вокруг украинских спортсменов: сборная Украины по боевому самбо приняла участие в чемпионате мира и первенстве среди юношей, которые прошли в Твери.
Поездка к «агрессору» — само по себе событие, но ситуация усугубилась ещё и тем, что в соревнованиях принимала участие сборная ДНР.
Волну в Интернете поднял украинский военный Анатолий Штефан. На своей странице в социальной сети он разместил телерепортаж с чемпионата.
«Когда на Украине погибают лучшие представители нации, украинские спортсмены участвуют в соревнованиях с представителями террористической организации „ДНР“ и стоят в одном с ними строю? Минспорта, что это за дерьмо?» — возмущается «патрiот».
К слову, Украина привезла из Твери 3 золотых и 3 серебряных медали, заняв первое место в командном зачете. У России 3 золота, 2 серебра и 1 бронза. Соревнования состоялись ещё 14 декабря.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом». Фрагмент интервью в эфире телеканала Украина политик опубликовал на своем Facebook.
По мнению Порошенко, заключенные контракты являются не коммерческими, а политическими. Он заявил, что Россия продает газ со скидкой, чтобы с помощью доходов от него финансировать политические партии внутренних противников и подрывать основы государственности Украины. «Это вопрос национальной безопасности», — написал он.
22 декабря пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом». Согласно им, поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года. Названия компаний и объемы поставок пока что не уточняются.
До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной. Стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Кроме того, российская сторона выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Олимпиада под угрозой: Украина перестала финансировать спорт
Президенты спортивных федераций Украины по таким олимпийским видам спорта как регби, хоккей, баскетбол, бокс и легкая атлетика обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за того, что страна прекратила выделять деньги для их деятельности.
В письме говорится, что подготовка к Олимпийским играм-2020 вышла на завершающую стадию, а от финансирования зависит качество подготовки спортсменов.
«Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии и путевки на другие главные международные соревнования — чемпионаты мира и Европы. От того, будет ли выделено запланированное государственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов, в т. ч. на ХХХI летних Олимпийских играх в Токио. В данной ситуации все это находится под угрозой срыва», — говорится в сообщении.
У спортивных федераций Украины уже сейчас у них возникла задолженность за услуги за 2019 год. Спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать новых долгов.
Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих 3,5 лет.
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Исповедь меньшинства или привет от 8%
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинские новости по телевидению показывают как Россия наращивает вооружение в Крыму, говоря, что это плохо. А что НАТО наращивает военно – морские и сухопуные базы на территроии Румынии и Болгарии – это хорошо!