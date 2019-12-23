Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах России

Задержание и привод пяти японских рыболовных судов на российскую территорию Курильских островов возбудил японское правительство и СМИ Страны восходящего солнца. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сделал заявление о том, что «задержание этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырех северных островов». Смысл этого заявления состоит в том, что Токио считает южные Курильские острова и море, их омывающее, японскими, а, значит, российские власти не в праве-де чинить препятствия японских рыбакам в «своих водах».

Комментируя происходящее, российские СМИ не информируют в должной мере о том, что японская «рыбалка» вот уже более двух десятилетий беспрецедентно разрешена рыбакам с Японских островов не в 200-мильной экономической зоне, а в территориальных водах суверенного государства – Российской Федерации. В результате волюнтаристского решения тогдашнего президента РФ Б. Ельцина, вопреки существующему законодательству, японским рыболовным судам было разрешено свободно ловить рыбу и добывать крабов, осьминога и другие деликатесные морепродукты без соблюдения российского законодательства, как если бы они это делали действительно в своих или нейтральных водах.

Один из «архитекторов» этого названного даже не договором или конвенцией, а «Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море Российской Федерации», тогдашний посол РФ в Японии А.Панов сейчас признает и чуть ли не гордиться авторством противозаконного соглашения

В связи с муссированием вопроса о так называемой российско-японской «совместной хозяйственной деятельности» он рекомендует использовать опыт своего «ноу-хау» обхода в интересах Японии законов России:

«Японцы прямо не признают суверенитет России над Курилами и поэтому могут потребовать особых экономических зон со своими правилами. Это вполне возможно. Не теряя своего лица, обе стороны могут согласиться на такое экономическое сотрудничество… Примерно так же мы сделали, когда договорились о так называемом промысле японцев возле этих островов. Тогда Россия фактически пошла на изменение (читай — нарушение — А.К.) своего законодательства, хотя это не афишировалось, о том, что японские рыбаки могут осуществлять рыболовство в территориальных водах этих островов. Ни одно государство фактически не разрешает осуществлять рыболовство в своих территориальных водах».

Не приходится говорить, что незаконный допуск японских рыбаков в территориальные воды нашей страны серьезно нарушал интересы отечественного рыболовства в данном весьма богатом рыбой и морепродуктами регионе, что вызывало протесты российских рыболовных кругов. Но эти протесты игнорировались «демократической властью либералов».

Японская сторона по подписанному в 1998 году заместителем премьер-министра Б. Немцовым соглашению не только не предоставила российским рыболовным судам аналогичные права на промысел в японских водах, но и не взяла на себя никаких обязательств по соблюдению её гражданами и судами законов и правил рыболовства, действующих в Российской Федерации.

Другими словами, японской стороне было предоставлено своеобразное «право экстерриториальности», ущемляющее российский суверенитет в пределах собственной морской территории. Теперь на такой «экстерриториальности» для японцев, но уже на суше, настаивает японский премьер-министр Синдзо Абэ

Долгие годы японцы свободно без каких-либо ограничений хозяйничали в российских территориальных водах, и, как выясняется, беззастенчиво нарушали установленные квоты вылова нашей рыбы и морепродуктов. В нынешнем только одном конкретном случае при предварительном досмотре оказалось, что рыбаками задержанных шхун было контрабандно выловлено шесть тонн осьминога. При этом в документах о вылове были указаны скрывающие незаконный лов подложные цифры.

Правонационалистическая газета Японии «Санкэй симбун» возмущена, как она считает, нарушением договоренностей о российских уступках 90-х годов. Она пишет: «В соглашении 1998 года четко прописано, что проводимая по нему хозяйственная деятельность «не наносит ущерба» позициям и взглядам правительств обоих государств. В нем не содержится признания заявлений российской стороны по территориальной принадлежности островов и морской акватории. Оно не предусматривает возможности надзора со стороны России за деятельностью японских промысловых судов».

Это ещё одно важное признание. Ведь если российские организаторы незаконного лова в территориальных водах нашей страны отказались даже от «возможности надзора со стороны России за деятельностью японских промысловых судов», то речь шла о молчаливом согласии ельцинского правительства с правом Японии использовать омывающие южные Курилы прибрежные воды как «свои».

Остается только удивляться, как и почему явно нарушающее суверенитет Российской Федерации «соглашение» продолжает действовать и в наши дни. Правда, ответ есть. Знающие люди объясняют, что японцы платят за лов в наших водах неплохие деньги в валюте

А потому «Санкэй симбун» в редакционной статье обрушивается на Москву, считая, что задержание японских шхун было спланированной акцией: «Судя по всему, эти провокационные действия российской стороны приурочены к первому визиту нового министра иностранных дел Мотэги в Москву. Он должен первым делом поднять этот вопрос на переговорах и настоятельно потребовать освобождения моряков, чтобы привезти 24 члена команд на родину в Японию». Эти требования сопровождаются произвольными отвергающими законные итоги Второй мировой войны инсинуациями о том, что «острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи являются суверенной территорией Японии и были незаконно оккупированы Советским Союзом-Россией после Второй мировой войны».

Неоднократно осуждавшая премьера Абэ за слабость позиции на переговорах с Путиным, его намеки на возможность компромиссного решения об островах газета и на сей раз требует от своего лидера «не применяться к обстоятельствам и не заниматься «штопаньем» проблемы, а вернуться на однозначную позицию, требующую возврата Россией всех «северных территорий», то есть всех южных Курил.

Остается добавить, что и российским властям уже давно пора бы прекратить «заниматься штопаньем проблемы» и перестать сеять иллюзии по поводу якобы существования возможности «полюбовно решить проблему островов». Ибо наш народ такую проблему не признает, и не соглашается ни на какие территориальные уступки кому бы то ни было.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM

Источник: https://nstarikov.ru/kto-pozvolil-japoncam-lovit-rybu-i-krabov-v-vodah-rossii-111632