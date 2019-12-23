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Импичмент Трампу, Brexit и червивое «Яблоко»

15:25. 23 декабря 2019 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге, записанном совместно с проектом «Политраша», обсуждали повестку последней недели, актуальные новости последних дней.

Хронометраж:
0:20 — Импичмент Трампу: как проголосует Сенат?
8:12 — Угрожает ли Brexit целостности Великобритании?
9:16 — Почему журнал «The Economist» назвал Узбекистан «страной года»?
13:12 — К какому крупному военному конфликту, по словам главы Генштаба России, готовится НАТО?
14:36 — Оборона: как Россия должна себя защищать сегодня?
20:04 —Почему партия «Яблоко» вновь говорит о Крыме?

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/impichment-trampu-brexit-i-chervivoe-jabloko-111617

Метки: блог, Видео

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