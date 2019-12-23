Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Разборы. Культ палачей”

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Как ни странно, здесь, в океане, находясь в одиночестве, я всё полнее познаю людей. Получается, что смысл жизни большинства из них – в достижении материального благополучия. Но кто живет лишь этим, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить.