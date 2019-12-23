Древние традиции о том, когда же праздновать Коляду

Непростая судьба у нашего календаря. Сколько перемен досталось ему нынче уж не упомнить!

Ныне многие связывают имя Коляды только с праздничными колядками, которые поют вечером с 6 на 7 января. Тут уж вы можете и сами нам поведать, как так произошло: древний праздник Коляды слился с православным Рождеством, а дата самого Рождества переместилась на две недели. Вот и поют нынче колядки не в конце декабря, а уж в январе. Но мы-то с вами празднуем волшебный момент встречи с Молодым Солнцем, а не христианское Рождество, потому будем искать верную дату дальше.

Вспомним, что предвещает Коляду самая длинная ночь в году. Значит, празднуем в конце декабря. Именно в это время случится Зимнее Солнцестояние, тот миг, когда пока ещё юный и едва заметный свет начинает прогонять тьму. Но и тут есть разногласия. Одни люди считают, что если выпадает Солнцестояние в 2019 году на 22 декабря так и праздновать Коляду нужно уже накануне. Другие уверенно заявляют: «Никогда не было Коляды раньше 25 декабря, только с этого дня прибывает свет!».

Когда же праздновать? Об этом поведают древние традиции.

Опасности зимних ночей и праздник Карачун

Встарь люди помнили, что праздник Коляды связан не только с радостью, но и с большой опасностью. Перед рождением Зимнего Солнца лютуют навьи, злые духи. Тьма пытается выиграть битву со светом и, кажется, даже побеждает… но на утро всегда рождается Молодое Зимнее Солнце и начинается новый круг жизни.

Чтобы встретиться со светом приходится пройти сквозь тьму. Перед Колядой ждёт нас день Карачуна, праздник, когда люди стараются призвать Коляду и согревают мир теплом своё души. Карачун заканчивается с закатом и наступает самая длинная ночь – Ночь Чернобога. Именно этого времени встарь опасались миряне, а те, кто готов встретиться с Богами Нави, проводили обряды в их честь.

Только на утро из тьмы рождается Коляда, Зимнее Солнце. Но ничего в мире не происходит в один миг, опасности не развеиваются сразу. Именно поэтому в само Зимнее Солнцестояние встарь чествовали Коляду только Ведающие – те люди, которые умеют обращаться с тайным. Это было время проведения обрядов и славления Богов. Миряне же ждали несколько дней, пока солнце не начнёт прибавляться «на воробьиный скок» и уж тогда начинали шумный и весёлый праздник.

Что в итоге?

Рассказали вам о том, откуда появились разные даты празднования Коляды. Не оставим и без самих дат праздника на 2019 год:

21 декабря день Карачуна. Кто чувствует в себе силу к славянским обрядам, поднимает в небо огненное колесо после заката – так призывают рождение Коляды. Кто в обрядах не сведущ, может зажечь колесо ещё при свете дня.

С 21 на 22 декабря – Ночь Чернобога. Вот она, самая длинная ночь в году, полная опасностей. Коли знаете, как обратиться к Богам Нави, можете провести обряды в эту ночь. Остальным же лучше оставаться дома да хорошо бы зажечь живой огонёк свечи.

22 декабря в 7:19 по Московскому времени Зимнее Солнцестояние, миг рождения Молодого Солнца. Ведающие празднуют Коляду в это время.

С 24 на 25 декабря начинаем праздники да шумные гуляния для всех! С этого дня начинают празднование миряне.

Надеемся, теперь уж не запутаетесь в том, когда верно праздновать Коляду. На благо!