16 стран на смену Китаю. Олег Комолов // Простые числа

В человеческой истории капитализм сыграл прогрессивную роль. Именно эпоха промышленной революции принесла человечеству невиданный ранее технический прогресс. В условиях конкуренции капиталист заинтересован внедрять новые технологии. Но лишь до тех пор, пока в его распоряжении не окажется дешёвая рабочая сила.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XH6uSXTl9x0