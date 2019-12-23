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16 стран на смену Китаю. Олег Комолов // Простые числа

11:13. 23 декабря 2019 158 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В человеческой истории капитализм сыграл прогрессивную роль. Именно эпоха промышленной революции принесла человечеству невиданный ранее технический прогресс. В условиях конкуренции капиталист заинтересован внедрять новые технологии. Но лишь до тех пор, пока в его распоряжении не окажется дешёвая рабочая сила.

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primenumbers2019@gmail.com

Канал РОТ ФРОНТ:
https://www.youtube.com/watch?v=qr8FG…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XH6uSXTl9x0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12598 984
    ХОХОЛ 23 декабря 2019 в 11:28

    Я так понял коммуниЗды озабочены что КАПИТАЛИЗМ подняв уровень жизни в Китае теперь начнёт ПОДНИМАТЬ уровень жизни в других нищих странах.
    Горе-то какое.

    Ответить
    -1

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