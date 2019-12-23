16 стран на смену Китаю. Олег Комолов // Простые числа
В человеческой истории капитализм сыграл прогрессивную роль. Именно эпоха промышленной революции принесла человечеству невиданный ранее технический прогресс. В условиях конкуренции капиталист заинтересован внедрять новые технологии. Но лишь до тех пор, пока в его распоряжении не окажется дешёвая рабочая сила.
Ящик для обратной связи и вопросов:
primenumbers2019@gmail.com
Канал РОТ ФРОНТ:
https://www.youtube.com/watch?v=qr8FG…
_____________________________
Я так понял коммуниЗды озабочены что КАПИТАЛИЗМ подняв уровень жизни в Китае теперь начнёт ПОДНИМАТЬ уровень жизни в других нищих странах.
Горе-то какое.