«Защититься невозможно»: Игорь Стрелков проанализировал атаку на объект ФСБ в Москве

Как сообщала «Русская Весна», неадекватный мужчина атаковал объект Центрального аппарата ФСБ на улице Кузнецкий Мост в Москве, он несколько десятков минут вёл огонь из нарезного охотничьего оружия, в результате погибли два силовика и были ранены ещё пять людей (правоохранители и прохожие).

Первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал нападение террориста.

«Ну, ладно… Отмалчиваться по ситуации со стрельбой на Лубянке с моей стороны — не вполне правильно.

Знаю я — не больше остальных (только по материалам СМИ), но оценить ситуацию могу, наверное, несколько лучше, чем подавляющее большинство читателей.

Итак, что мы имеем (по официальной версии, которая вполне правдоподобна — ниже объясню почему):

— Маньяк с полуавтоматическим карабином, СВУ и гранатами пошел убивать ФСБэшников. Сначала зашел в приемную (на самом деле он стрелял на улице, а в здание попасть не смог, – прим. РВ) и начал палить там, потом вышел и продвинулся к «дому 12», начав палить по людям и по окнам. От начала теракта до ликвидации — прошло примерно полчаса.

— На видеозаписях зафиксированы эпизоды попаданий в людей на автостоянке ФСБ (доступна только для оперативного транспорта и персональных служебных машин руководителей высокого [не высшего] звена) между домами д.12 и д.2. Чьим огнем поражены эти люди (нападавшего или тех, кто пытался его ликвидировать — не знаю).

Начнем с вопроса «как такое могло произойти?»

Отвечаю: ЛЕГКО!

Объекты Центрального аппарата ФСБ, конечно, со всех сторон (защищены, – прим. РВ). И охрана (в том числе тревожные группы на случай нападения или штурма) присутствует в каждом. Но она не рассчитана на вылазку одиночки (или малой группы) на улице, а на отражение именно что нападения. (Углубляться не буду — иначе случайно могу нарушить служебную тайну). От штурма все здания хорошо защищены — проникнуть внутрь, не являясь сотрудником — нападавший не мог почти никуда, кроме как в приемную — предназначенную именно для «гражданских» посетителей. Да и там, в общем-то, при надлежащих действиях охраны — он врядли сумел бы «развернуться» (в данном случае, скорее всего, — имел место «человеческий фактор»).

Далее — все вокруг обставлено, конечно, камерами наблюдения. Но ведь речь идет о центре города с 15-миллионным населением! Вокруг — масса ресторанов, элитных магазинов, напротив — «Детский мир» и выходы сразу с двух станций метро. До позднего вечера — масса народа ходит туда-сюда… Даже кроме «чекистов» — народу уйма (3 первых года службы я был как раз насельником дома 2). «Периметра» (который имеется вокруг многих более современных объектов) как такового нет — любой человек может спокойно подойти к любому подъезду и даже (сейчас — безуспешно) попытаться проникнуть внутрь — в 90-х годах такие случаи бывали не раз на моей памяти.

Одиночка-нападающий, совершающий самоубийственную террористическую акцию — не мог не вызвать переполоха. Люди начали бегать в разные стороны (и сотрудники, которые почти все ходят в штатском, и гражданские прохожие). Понять путем наблюдения с камер — кто тут террорист и нападающий, а кто — случайно бежит от испуга или прячется от нападения — задачка не из легких.

Охрана наверняка заняла свои позиции согласно расписанию. А вот выходить на улицу и ловить преступника/преступников — это дело дежурной группы спецназа. Пока разобрались, пока определили, что нападающий один, что он — это он, а не кто-то «свой» и что одинокий стрелок — не отвлекает от реального нападения — прошло не так уж мало времени.

Наверное, можно было бы среагировать и быстрее, но… 19 декабря — день военной контрразведки. Половина «дома-2» уже праздновала, а вторая — готовилась праздновать 20-е декабря….

Защититься от одиночного «камикадзе», появившегося «из неоткуда» — не удается нигде и никому. Самый лучший и правильный способ — это заранее выявить и нейтрализовать такого рода личностей на стадии подготовки преступления. «Лучшая оборона — это нападение». Частенько так и бывает. Но не всегда, естественно.

И чем острее общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в стране — тем выше опасность «выхода в свет» таких одиночек или мелких групп, абсолютной защиты от которых не существует в принципе.

При этом наибольшую опасность представляет именно «суицидальность» таких вот вылазок: если бы дело шло о «партизанской акции» — то после нападения на приемную убийца логично попытался бы скрыться (и, вероятно, сумел бы это сделать на какое-то время). А здесь — он «сражался насмерть» — он за смертью и пришел.

Его общая крайняя необученность приемам городского боя и незнание реалий несения службы и быта «чекистов» (как выразился мой знакомый, сидевший в это время в «…» — «если-бы он зашел к нам в ресторан, где почти одни „чекисты“ в это время сидели — жертв было бы в разы больше») — только это позволило избежать гораздо бОльших жертв. Но именно «нелогичность» его действий внесла полную сумятицу — поскольку она «не укладывалась в рамки» предусмотренных различных вариантов действий при нештатных ситуациях.

Почему я полагаю, что убийца вполне мог действовать в одиночку? — Именно потому, что если бы работала хоть какая-нибудь организованная группа — то результат был-бы гораздо плачевнее во всех отношениях. И жертв среди военных контрразведчиков, разного рода тыловиков, пограничников и других — весьма далеких от «притеснения населения» сотрудников (а также среди случайных прохожих) — было бы на-а-а-мно-о-о-го больше. В том числе, конечно же, потому, что со времен «2-й Чеченской» охрана объектов «сильно расслабилась» — крупных терактов не было уже в Москве (слава Богу!) очень давно. И эта «расслабуха» тоже не могла не сказаться. После вчерашнего случая — наверняка «подтянут».

Читайте также: Атака на ФСБ в Москве — подробности (ВИДЕО)