Военная приемка. Национальный центр управления обороной. Часть 2. Эффективное управление

Один из самых закрытых и самых важных объектов страны, Национальный центр управления обороны, продолжает раскрывать свои тайны «Военной приемке». Технология борьбы с «прослушкой» в кабинетах первых лиц Министерства обороны, подземный тир, здания-мосты – в этот раз зрители увидят Национальный центр не в режиме селекторов и совещаний, как это обычно бывает в выпусках новостей, а в духе увлекательного путешествия в недра этого суперсекретного объекта. В этом же выпуске зрителей ждет погоня за самолетами-разведчиками; поездка в один из самых закрытых районов страны, на острова архипелага Новая Земля, где во времена СССР шли испытания ядерного оружия! Дело в том, что Национальный центр управления обороной – это не только комплекс зданий в Москве, это – сотни объектов, разбросанных по всей стране и тысячи офицеров на круглосуточном дежурстве. О том, как создавался Центр, какие задачи он решает сейчас, и какую пользу приносит стране – обо всем этом вы узнаете из первых уст в эксклюзивном интервью Министра обороны Сергея Шойгу.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SoSMCbgRouA