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В новом году Россия преподнесёт миру сюрприз. Вот это заявка!

20:50. 22 декабря 2019 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Под конец года в госкорпорации «Росатом» неожиданно заявили, что стране необходима ещё одна суперверфь для строительства крупнотоннажных судов подобная той, что строится сейчас на Дальнем Востоке. Похоже, Россию ждёт настоящий бум судостроения, но для чего же нам вдруг потребовалось так много новых кораблей? Расскажем в сегодняшнем выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c-MZmXV1PhQ

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