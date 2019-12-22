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США провалили миссию по уничтожению «Северного потока — 2»

07:30. 22 декабря 2019 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
США провалили миссию по уничтожению «Северного потока — 2» | Русская весна

Американские санкции против компаний, занимающихся укладкой газопровода «Северный поток — 2» не помогут Вашингтону оказать давление на Россию. Вашингтон провалил миссию по «уничтожению» этого проекта.

Решение Соединённых Штатов, конечно, привело к некоторым последствиям. Судно-трубокладчик швейцарской компании Allseas прекратило работы. Но если даже подрядчики решат разорвать договор с РФ, то на их место могут прийти другие.

В Находке стоит «Академик Черский». Это судно способно укладывать газопровод на глубине. А в немецком порту Муркан находится трубоукладчик «Фортуна». Его используют в прибрежных районах.

Единственный минус — время. Россия может не успеть запустить «Северный поток — 2» в январе. Российские судна-трубоукладчики работают дольше. Впрочем, затянуться история может всего на полгода.

Если Allseas откажется выполнять работу, то, скорее всего, будет вынуждено платить неустойку. Несомненно, в договоре прописано, какие санкции ждут шведов, если они не выполнят работу. В то же время наши соотечественники смогут заработать. То есть средства не пойдут в карманы иностранным наемникам.

Соединенные Штаты проиграли России еще и потому, что Москва заключила с Киевом газовое соглашение. Вашингтон хотел, чтобы транзит российского газа прекратился 1 января 2020 года, а «Северный» и «Турецкий поток» были бы не достроены. В такой ситуации наша страна теряла бы крупные деньги.

В результате украинцы решили не рисковать и пошли на контракт с Россией. И проиграли в этой ситуации только американцы.

Можно даже сказать, что Киев подставил Вашингтон. США не смогли изолировать «Газпром».

Впрочем, неадекватные украинские власти вовсю пытаются загладить свою вину и выдать сотрудничество с Россией в ином ракурсе. После того как Трамп подписал документы об ужесточении санкций за океан полетели многочисленные «дякую». В своем Twitter отметился премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Санкции усиливают нашу позицию на переговорах с Россией о транзите газа в Европу», — написал политик.

Что тут сказать. Лечиться никогда не поздно. Вот только в данном случае врачи могут оказаться бессильны.

Так что все эти улюлюканья о победе над русскими чушь собачья. Хотя, с другой стороны, пусть они кричат, что чего-то добились. Адекватные люди понижают, что происходит на самом деле и кто в этой ситуации пожинает лавры.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1576954732

Метки: Новости

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