Скрытая опасность кредитов и лотерей. Алексей Орлов и Михаил Ять

Давайте поговорим… Выпуск 149



Алексей Орлов и Михаил Ять



Существует шуточная поговорка:



“Ах как было бы хорошо: если бы у меня всё было, а мне за это ничего не было”.



И для того чтобы она побыстрее исполнилась, некоторые люди начинают покупать лотерейные билеты в надежде сорвать “большой куш” или же идут за “большими кредитами” в те места, где их можно получить.



Но так ли всё хорошо в этих радужных мечтах?

А что будет, если они осуществляться?

Как правильно взаимодействовать с большими суммами денег, чтобы не получить в свою жизнь большие проблемы?



Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу.

А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители.



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UobcjvEoIyQ