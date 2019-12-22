Скрытая опасность кредитов и лотерей. Алексей Орлов и Михаил Ять
Давайте поговорим… Выпуск 149
Алексей Орлов и Михаил Ять
Существует шуточная поговорка:
“Ах как было бы хорошо: если бы у меня всё было, а мне за это ничего не было”.
И для того чтобы она побыстрее исполнилась, некоторые люди начинают покупать лотерейные билеты в надежде сорвать “большой куш” или же идут за “большими кредитами” в те места, где их можно получить.
Но так ли всё хорошо в этих радужных мечтах?
А что будет, если они осуществляться?
Как правильно взаимодействовать с большими суммами денег, чтобы не получить в свою жизнь большие проблемы?
Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу.
А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители.
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