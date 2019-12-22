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Скрытая опасность кредитов и лотерей. Алексей Орлов и Михаил Ять

15:51. 22 декабря 2019 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Выпуск 149

Алексей Орлов и Михаил Ять

Существует шуточная поговорка:

“Ах как было бы хорошо: если бы у меня всё было, а мне за это ничего не было”.

И для того чтобы она побыстрее исполнилась, некоторые люди начинают покупать лотерейные билеты в надежде сорвать “большой куш” или же идут за “большими кредитами” в те места, где их можно получить.

Но так ли всё хорошо в этих радужных мечтах?
А что будет, если они осуществляться?
Как правильно взаимодействовать с большими суммами денег, чтобы не получить в свою жизнь большие проблемы?

Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу.
А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UobcjvEoIyQ

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