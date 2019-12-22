Последовательно подрывали Версальский порядок в Европе
00:53. 22 декабря 2019 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Поляки после заявлений Путина на тему Пакта Молотова-Риббентропа, разродились истерикой на уже хорошо знакомую тему.
«И гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились свергнуть версальский порядок в Европе и навязать свои порядки другим европейским народам
Вторая мировая война «началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году».
В целом ничего нового. Можно конечно отметить, что если увидите такого персонажа где-то у нас, то перед вами чудак на букву М. Но речь конечно не о них, а о наших любимых поляках.
С 1919 года Польша последовательно боролась за сохранение европейских границ и Версальский порядок в Европе.
1. В 1919 году Польша инициировала несколько вовсстаний и отжала у Веймарской Германии кусок Силезии с помощью Англии и Франции.
2. В 1920 году Польша напала на Литву и отобрала у нее Виленскую область. Когда Литва вошла в состав СССР в 1940 году, Вильнюс был ей возвращен.
3. В 1921 году Польша после нападения в 1920 году отжала у Советской России Западную Украину и Западную Белоруссию. Нападение на Советскую Россию произошло при поддержке Англии и Франции.
4. В 1938 году Польша совместно с нацистской Германией расчленила Чехословакию, отобрав у той Тешинскую область. Расчленение Чехословакции произошло с одобрения Англии и Франции.
Вот так примерно выглядел Версальский порядок в Европе с точки зрения Польши. СССР до 1939 года никаких территориальных приращений на своих западных границах не имел.
Ну а в 1939 году "уродливое детище Версальского договора" придавили, о чем современной Польше надо почаще напоминать.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5510163.html