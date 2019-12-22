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Последовательно подрывали Версальский порядок в Европе

00:53. 22 декабря 2019 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Поляки после заявлений Путина на тему Пакта Молотова-Риббентропа, разродились истерикой на уже хорошо знакомую тему.

«И гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились свергнуть версальский порядок в Европе и навязать свои порядки другим европейским народам
Вторая мировая война «началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году».

В целом ничего нового. Можно конечно отметить, что если увидите такого персонажа где-то у нас, то перед вами чудак на букву М. Но речь конечно не о них, а о наших любимых поляках.

С 1919 года Польша последовательно боролась за сохранение европейских границ и Версальский порядок в Европе.

1. В 1919 году Польша инициировала несколько вовсстаний  и отжала у Веймарской Германии кусок Силезии с помощью Англии и Франции.
2. В 1920 году Польша напала на Литву и отобрала у нее Виленскую область. Когда Литва вошла в состав СССР в 1940 году, Вильнюс был ей возвращен.
3. В 1921 году Польша после нападения в 1920 году отжала у Советской России Западную Украину и Западную Белоруссию. Нападение на Советскую Россию произошло при поддержке Англии и Франции.
4. В 1938 году Польша совместно с нацистской Германией расчленила Чехословакию, отобрав у той Тешинскую область. Расчленение Чехословакции произошло с одобрения Англии и Франции.

Вот так примерно выглядел Версальский порядок в Европе с точки зрения Польши. СССР до 1939 года никаких территориальных приращений на своих западных границах не имел.
Ну а в 1939 году "уродливое детище Версальского договора" придавили, о чем современной Польше надо почаще напоминать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5510163.html

Метки: 1939, Британия, версаль, вторая мировая война, Германия, Гитлер, пакт молотова-риббентропа, польша, ссср, сталин, Франция

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