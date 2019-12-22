Последовательно подрывали Версальский порядок в Европе

Поляки после заявлений Путина на тему Пакта Молотова-Риббентропа, разродились истерикой на уже хорошо знакомую тему.В целом ничего нового. Можно конечно отметить, что если увидите такого персонажа где-то у нас, то перед вами чудак на букву М. Но речь конечно не о них, а о наших любимых поляках.С 1919 года Польша последовательно боролась за сохранение европейских границ и Версальский порядок в Европе.1. В 1919 году Польша инициировала несколько вовсстаний и отжала у Веймарской Германии кусок Силезии с помощью Англии и Франции.2. В 1920 году Польша напала на Литву и отобрала у нее Виленскую область. Когда Литва вошла в состав СССР в 1940 году, Вильнюс был ей возвращен.3. В 1921 году Польша после нападения в 1920 году отжала у Советской России Западную Украину и Западную Белоруссию. Нападение на Советскую Россию произошло при поддержке Англии и Франции.4. В 1938 году Польша совместно с нацистской Германией расчленила Чехословакию, отобрав у той Тешинскую область. Расчленение Чехословакции произошло с одобрения Англии и Франции.Вот так примерно выглядел Версальский порядок в Европе с точки зрения Польши. СССР до 1939 года никаких территориальных приращений на своих западных границах не имел.Ну а в 1939 году "уродливое детище Версальского договора" придавили, о чем современной Польше надо почаще напоминать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5510163.html