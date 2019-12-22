Перешедший на сторону России подполковник СБУ снял фильм о сбитом «Боинге»

«Боинг» Малайзийских авиалиний был сбит украинской ракетой из комплекса «Бук», стоявшего на вооружении 156-го зенитно-ракетного полка ВСУ. Об этом говорится в фильме-расследовании, который опубликовал перешедший на сторону России бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».Фильм – расследование «МН-17: в поисках истины» раскрывает новые, ранее неизвестные детали авиакатастрофы и акцентирует внимание на нестыковках официального расследования.«Имеющиеся в нашем распоряжении документы, собранная информация и ее анализ позволяют сделать однозначный вывод – катастрофа «Боинга» – это результат провокации, заранее спланированной и осуществленной высшим руководством Украины и западными спецслужбами.Алгоритм этой операции выглядит следующим образом: на подготовительном этапе провокации были сфальсифицированы аудиозаписи переговоров ополченцев, оставлено открытым воздушное пространство над зоной конфликта, преднамеренно искажена условная линия фронта на картах Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заготовлены заявления официальных лиц и информационные вбросы в медийное пространство.Кроме того, заранее была выведена из строя Артемовская радиолокационная станция, а в район АТО из Мариуполя выдвинулся второй дивизион 156-го зенитно-ракетного полка с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.В ходе активной фазы провокации батарея 156 полка осуществила пуск ракеты комплекса «Бук» в районе между Амвросиевкой на юге и Шахтерском на севере, после чего скрытно покинула место пуска.По моему мнению, к провокации с украинской стороны прямо либо косвенно причастны лица, занимавшие в то время следующие должности: президент Украины Петр Порошенко, глава СНБО Александр Турчинов, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, председатель СБУ Валентин Наливайченко, начальник АТЦ Василий Грицак, начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк, сотрудник СБУ Василий Бурба, командир 2-го дивизиона 156-го ЗРП подполковник Лыщенко. Курировали всю операцию сотрудники британских спецслужб», – рассказал Прозоров в своем фильме.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9558063.html