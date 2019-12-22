Перешедший на сторону России подполковник СБУ снял фильм о сбитом «Боинге»
13:44. 22 декабря 2019 159 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
«Боинг» Малайзийских авиалиний был сбит украинской ракетой из комплекса «Бук», стоявшего на вооружении 156-го зенитно-ракетного полка ВСУ. Об этом говорится в фильме-расследовании, который опубликовал перешедший на сторону России бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Фильм – расследование «МН-17: в поисках истины» раскрывает новые, ранее неизвестные детали авиакатастрофы и акцентирует внимание на нестыковках официального расследования.
«Имеющиеся в нашем распоряжении документы, собранная информация и ее анализ позволяют сделать однозначный вывод – катастрофа «Боинга» – это результат провокации, заранее спланированной и осуществленной высшим руководством Украины и западными спецслужбами.
Алгоритм этой операции выглядит следующим образом: на подготовительном этапе провокации были сфальсифицированы аудиозаписи переговоров ополченцев, оставлено открытым воздушное пространство над зоной конфликта, преднамеренно искажена условная линия фронта на картах Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заготовлены заявления официальных лиц и информационные вбросы в медийное пространство.
Кроме того, заранее была выведена из строя Артемовская радиолокационная станция, а в район АТО из Мариуполя выдвинулся второй дивизион 156-го зенитно-ракетного полка с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.
В ходе активной фазы провокации батарея 156 полка осуществила пуск ракеты комплекса «Бук» в районе между Амвросиевкой на юге и Шахтерском на севере, после чего скрытно покинула место пуска.
По моему мнению, к провокации с украинской стороны прямо либо косвенно причастны лица, занимавшие в то время следующие должности: президент Украины Петр Порошенко, глава СНБО Александр Турчинов, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, председатель СБУ Валентин Наливайченко, начальник АТЦ Василий Грицак, начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк, сотрудник СБУ Василий Бурба, командир 2-го дивизиона 156-го ЗРП подполковник Лыщенко. Курировали всю операцию сотрудники британских спецслужб», – рассказал Прозоров в своем фильме.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9558063.html
Ну да ,все ругают США ,а эту подлую Англию ,концептуальную старушку всего библейского проекта ,мало ,кто вспоминает.Хороший материал,но он уже опоздал ,все новости быстро исчезают ,даже 9/11 уже никому не интересны.Тем более в списке виновных пешки ,раз опубликовали сейчас ,значит Зе будут делать рейтинг ,в случае его падения-комик удобен всем -он занимает массы ,а они делят землю,трубы.
Зе надо помочь.
Нафтогаз уже оФФ “агент Газпрома”.
Потому если на Зе начнутся наезды амеров то их представителей в Укре можно отдать под суд.
В эту оперу и дело с Шереметом.
ПРЕССУЮТ.
Клоун какой-то хрупкий.
Его надо беречь.
Емц уже нарисовали впечатляющую ПОБЕДУ над старым Путиным.
Этакий карликовый Гераклик.
По идее народоноселение Укры сократит ещё в ДВОЕ.
А промышленность вчетверо
посмотри ,хотя бы первые 20 мин беседы БГ с Познером про власть -с тобой перекликается и мне больше понятна Айва..https://www.youtube.com/watch?v=_THqHI5y2KI
Не надо путать тврорчество с политикой.
Честно.
Готов выступить перед любыми богатыми
Честно
Но мне такое не интересно.
Ни Познер ни БГ.
НЕТ ИНФОРМАЦИИ.
Бла-бла-бла
А их мнение меня не интересует
Это с самого начала было понятно . Что это был заказной боинг,с трупами на борту.Была задумка,исполнили топорно ВПРОЧЕМ как и все у хохлов. Через одно место.
Я следил в то время за новостями Новороссии. Ополченцы сбивали не знаю из чего один самолёт за другим и каждый раз ликовали. И этот Боинг приняли за очередной боевой и то же радовались по его сбитию, я видел посты через 12 часов все посты исчезли. Если это сделали укры, то я бы не сказал что топорно, а сказал бы что мастерски. Кстати, они похоронили почти всех героев Новороссии, про ответку СБУ что то не слышно. В общем работать СБУ не умеет, всё у неё шито крыто в землю врыто, Аваков бессменный часовой. А наши опричники неоднократно СБУ выдавали ополченцев или пытались это сделать да журналюги им мешали.