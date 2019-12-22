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Ошибка республики

14:08. 22 декабря 2019 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


"Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики. Необходимо открыть новую страницу общей истории". (с) президент Франции Макрон

Надо действительно отринуть колониальное прошлое и наконец то освободить – Гвиану, Мартинику, Гваделупу, Майотту и Ревюньон. Ошибки французской республики должны быть исправлены. Негоже прятать знамена колониализма под эвфемизмом заморских департаментов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5511062.html

Метки: колониализм, макрон, Франция

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