Новости Украины и Новороссии 22 декабря 2019

Спецкор «КП.ру» Дмитрий Стешин поделился своим мнением, что получили и что потеряли после договорённостей с Украиной о транзите газа.

«Как надо понимать договоренность с Украиной о транзите.

Газопровод «СП2» еще не достроен и, разумеется, не запущен. Какие-то проблемы могут вылезти при запуске, обязательно нужна наладка такой сложной системы. В затылок дышат желающие продавать СПГ в Европу. Готовые на любую гадость, заготовившие гадости — типа сегодняшней манифестации швейцарцев с укладкой трубы.

Разумеется, обе стороны должны были подстраховаться. Европа не хочет остаться без газа, Россия хочет быть надежным поставщиком. Скрепя сердце, обе стороны газовой сделки опять обратились к токсичному партнеру-посреднику Украине.

Но предупредили ее особо. В предупреждении были слова: «даже не думайте» и «вам п…».

Поэтому Украина так быстро нашла консенсус с Газпромом, хотя приготовилась, по привычке, клевать мозг до полной зрады. Особенно, по объемам прокачиваемого газа. Но, пришлось согласиться на то, что дали. Потом не будет и этого.

Прибалты, получившие под боком 100-тысячный город-порт Луга (на месте 2000-го захудалого поселения), забравший у них ВЕСЬ транзит, уже все поняли. Но поздно. Им и понюхать этого транзита не дадут.

Читатели подкинули интересную версию — почему, мы, по мнению “турбо-патриотов” опять “прогнулись под Украину”, продолжили прокачивать газ, дали им денег. Все очень просто, цитирую:

“Это чтобы хохлы трубу на металл не попилили. Дешевле, чем потом восстанавливать”.

Судя по тому, как лихо львовские рагули распилили в Волынской области газопровод “Дружба” — эти могут».

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