Новости Украины и Новороссии 22 декабря 2019
- 13:50 «Почему мы опять прогнулись под Украину», — известный военкор ответил «турбо-патриотам».
- 11:39 Кто виноват в бедах Украины.
- 09:39 Глава МИД Украины объяснил, почему гражданам запретят ездить в Россию по внутреннему паспорту (ВИДЕО).
- 01:45 Мощное алиби закладчицы адской машинки.
- 01:24 Битвы с полицией и множество пострадавших: ситуация с Майданом на Украине повторяется (ФОТО, ВИДЕО).
«Почему мы опять прогнулись под Украину», — известный военкор ответил «турбо-патриотам»
Спецкор «КП.ру» Дмитрий Стешин поделился своим мнением, что получили и что потеряли после договорённостей с Украиной о транзите газа.
«Как надо понимать договоренность с Украиной о транзите.
Газопровод «СП2» еще не достроен и, разумеется, не запущен. Какие-то проблемы могут вылезти при запуске, обязательно нужна наладка такой сложной системы. В затылок дышат желающие продавать СПГ в Европу. Готовые на любую гадость, заготовившие гадости — типа сегодняшней манифестации швейцарцев с укладкой трубы.
Разумеется, обе стороны должны были подстраховаться. Европа не хочет остаться без газа, Россия хочет быть надежным поставщиком. Скрепя сердце, обе стороны газовой сделки опять обратились к токсичному партнеру-посреднику Украине.
Но предупредили ее особо. В предупреждении были слова: «даже не думайте» и «вам п…».
Поэтому Украина так быстро нашла консенсус с Газпромом, хотя приготовилась, по привычке, клевать мозг до полной зрады. Особенно, по объемам прокачиваемого газа. Но, пришлось согласиться на то, что дали. Потом не будет и этого.
Прибалты, получившие под боком 100-тысячный город-порт Луга (на месте 2000-го захудалого поселения), забравший у них ВЕСЬ транзит, уже все поняли. Но поздно. Им и понюхать этого транзита не дадут.
Читатели подкинули интересную версию — почему, мы, по мнению “турбо-патриотов” опять “прогнулись под Украину”, продолжили прокачивать газ, дали им денег. Все очень просто, цитирую:
“Это чтобы хохлы трубу на металл не попилили. Дешевле, чем потом восстанавливать”.
Судя по тому, как лихо львовские рагули распилили в Волынской области газопровод “Дружба” — эти могут».
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Кто виноват в бедах Украины
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Глава МИД Украины объяснил, почему гражданам запретят ездить в Россию по внутреннему паспорту (ВИДЕО)
Введение заграничных паспортов для въезда на территорию России даст украинцам «дополнительные гарантии» получения консульской помощи. По крайней мере именно в этом убеждает своих сограждан глава МИД страны Вадим Пристайко.
«Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии.
Потеря старой аналоговой „книги“ — это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами — это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов», — написал украинский министр на своей странице в соцсети.
Он добавил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить избежания ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство.
«Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем», — пояснил Пристайко.
Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», с 1 марта 2020 года украинцы будут обязаны выезжать в Россию только по загранпаспорту.
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Починаючи з 1 березня, порядок виїзду до РФ буде вдосконалено: після 1 березня – менше черг, швидший контроль, надійніша подорож. Мій коментар. pic.twitter.com/oEhKKUMt9X— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019
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Мощное алиби закладчицы адской машинки
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Битвы с полицией и множество пострадавших: ситуация с Майданом на Украине повторяется (ФОТО, ВИДЕО)
В украинской столице снова происходят сильные столкновения.
Во время лишь одной акции протеста против открытия рынка земли в Киеве на этой неделе были задержаны 26 человек. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. При задержании пострадали 17 полицейских. Двоих из них срочно госпитализировали.
Накаляющаяся обстановка снова очень напоминает ситуацию с майданом 2014 года, считает киевский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
«Опять „они же дети“. Только в этот раз уже весьма неплохо экипированные, которые явно провоцировали правоохранителей», — заявил он в эфире канала «112 Украина».
По его словам, назвать протесты под Радой «мирными» можно с очень большой натяжкой.
«Ну, как в своё время на майдане мирный протест: с цепями, с молотами и огнестрельным оружием», — напомнил Землянский.
Он уверен, что главной целью организаторов акций у здания парламента является провокация.
«Они хотят спровоцировать силовое противостояние, раскачать ситуацию и довести её в очередной раз до точки сборки, а потом обвинить власть в избиении детей, студентов, беременных женщин или ещё кого-то», — сказал Землянский, добавив, что «это были подготовленные, молодые, здоровые люди, которые пришли туда с одной целью: спровоцировать конфликт между протестующими и силами правопорядка».
Что касается действий сотрудников полиции по отношению к протестующим, то эксперт считает то, как вели себя правоохранители в сложившейся ситуации было «весьма адекватным».
«Потому что никто не применял резиновые пули, активно не отгоняли, а пытались сдерживать. То есть действия все были направлены на сдерживание толпы», — сказал он, добавив, что «в таких ситуациях очень легко от простого протеста перейти к силовому противостоянию».
«Достаточно искры для того, чтобы такая возбуждённая, заведенная толпа сорвалась. Поэтому мне кажется, действия правоохранителей были как раз весьма адекватными», — отметил Землянский.
Кто организатор?
По словам Землянского, он уверен в том, что среди тех 26 человек, которые были задержаны во вторник (а к вечеру отпущены по домам), «не было организаторов, не было зачинщиков протестов».
«Это был, так сказать, “передовой отряд”, “боевая» группа”», — пояснил свою точку зрения эксперт.
Поэтому он убеждён в том, что «для правоохранителей было бы более целесообразным выявить тех людей, которые организовали подобного рода акции».
«Мы же прекрасно помним, что подобного рода противостояния, столкновения под Верховной радой, например, в 2015 году привели к гибели нескольких нацгвардейцев от взрыва гранаты. И тема децентрализации, которая сейчас тоже становится на повестку дня, тогда законопроект рассматривался Верховной радой.
Поэтому, мне кажется, от правоохранителей требуется очень серьёзно подойти к этому делу и реагировать не по факту, то есть не по уже происходящей ситуации, а как раз по факту организации. То есть выявления организаторов и зачинщиков подобного рода протестов», — отметил он.
Землянский также напомнил, что «если улица и дальше будет диктовать президенту и власти, что им делать, как им жить, какие решения принимать или не принимать», то надо бы и вспомнить, «а кто их уполномочивал на это»?
«Зеленского уполномочило 73 процента населения. Соответственно, как бы мы не относились ни к президенту Зеленскому, ни к фракции „Слуга народа“, которые вызывает у меня, допустим, постоянную критику их действий. Я их постоянно критикую. Но они получили мандат доверия от большей части украинского населения», — подчеркнул аналитик.
Между тем, людей, которые стоят сейчас на улице, поддерживает не более полутора процентов украинских граждан, уверен он.
«Поэтому не надо от моего имени как бы заявлять что-то президенту. Если я захочу что-то заявить президенту, я сделаю это сам. Тем более, это может сделать любой украинец. На сегодняшний день средства коммуникации позволяют», — поделился мнением Валентин Землянский.
Как сообщала «Русская Весна», протесты под Верховной радой Украины начались 17 декабря. На следующий день фракция партии «Слуга народа» согласилась отложить принятие закона о введении земельного рынка.
В интервью украинским медиа депутат Рады Юлия Тимошенко сказала, что законопроект планировали рассмотреть по ускоренной процедуре в четверг, 19 декабря, однако уличные протесты заставили отложить его принятие.
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На видео с 00:01:26
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