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Эффект Марты Митчелл — когда окружающим легче поверить в то, что вы ненормальный, чем в то, что вы не врёте

14:49. 22 декабря 2019 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Во многих фильмах есть сцены, когда главный герой отчаянно пытается донести до полиции, правительства, родных и близких некую ужасную правду, но ему никто не верит — слишком уж эта правда невероятна. В большинстве случаев героя объявляют сумасшедшим и отправляют в психушку, и только когда уже «слишком поздно», оказывается, что он был прав.

На самом деле подобные случаи в реальной жизни тоже происходят, хоть и не часто. Для них в психологии даже название имеется — «эффект Марты Митчелл».

Уникальность этого феномена в том, что с пациентом тут как раз всё в порядке. Проблема заключается в существовании своего рода «ментального блока» в сознании самого психиатра.

В большинстве случаев эффект Марты Митчелл проявляется по двум поводам: либо человек заявляет, что он находится под колпаком у спецслужб, либо что за ним охотится мафия. В любом случае его слова звучат слишком неправдоподобно, чтобы окружающие могли в них поверить.

Эффект Марты Митчелл — когда окружающим легче поверить в то, что вы ненормальный, чем в то, что вы не врёте
Марта Митчелл


Марта Митчелл, имя которой получил этот эффект, была самой знаменитой женщиной, с которой приключилось подобная история. Будучи женой генерального прокурора в администрации Ричарда Никсона, она случайно наткнулась на свидетельства, компрометирующие некоторых высокопоставленных лиц. Марта не стала молчать и сделала публичное заявление, но никто не принял её слова всерьёз, посчитав женщину психически больной. И прессу, и общественность такое объяснение полностью устроило. И только когда разгорелся знаменитый Уотергейтский скандал, все поняли, что Митчелл была абсолютно права.

Эффект Марты Митчелл — когда окружающим легче поверить в то, что вы ненормальный, чем в то, что вы не врёте
Брендан Мехер


Первым эффект Марты Митчелл описал психолог Брендан Мехер. В 1950-х и 1960-х годах он работал с пациентами, отбывающими наказание в тюрьмах, и заметил, что многие психологи автоматически принимают за бред наименее вероятные элементы в рассказах своих пациентов.

Какова вероятность, что человека действительно преследует мафия, что за ним по пятам ходят шпионы, что его близкие вынашивают коварные планы, или что он страдает каким-нибудь крайне редким заболеванием? Вероятность ничтожно мала, но она всё равно есть. Однако после того как врач пообщается с сотнями пациентов, страхи которых оказались чистой иллюзией, он автоматически примет за проявление болезни и одну-единственную реальную историю.

Ещё одна сложность, связанная с выявлением эффекта Марты Митчелл заключается в том, что очень часто человек, делающий неправдоподобное заявление обладает личностными особенностями, которые действительно дают окружающим основания подвергать его слова сомнению.

Что касается самой Марты Митчелл, то в её утверждениях о нелегальной деятельности окружения президента и правда были элементы, в которые до сих пор трудно поверить. Она рассказывала, например, что её насильно кормили психотропными препаратами и несколько дней держали в заточении. Этим заявлениям не нашлось никаких подтверждений. Как быть в таком случае? Признать правдивой всю историю Марты целиком или допустить, что кое-какие детали она всё же присочинила?

Источник: http://nashaplaneta.su/news/ehffekt_marty_mitchell_kogda_okruzhajushhim_legche_poverit_v_to_chto_vy_nenormalnyj_chem_v_to_chto_vy_ne_vrjote/2019-12-22-80501

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