Александр Проханов: Сталин земной и небесный

Почему Иосиф Сталин, ушедший из жизни почти семьдесят лет назад, не уходит из народного миросознания, не покидает русскую память в течение нескольких поколений? Антисталинисты вытравляют Сталина из народной души, предают забвению, оскверняют, набрасывают на его могилу груды мерзкого хлама. Его пытаются выскоблить из российской истории, чтобы он исчез навсегда. Так угонщики автомобилей зубилом скалывают с двигателя его заводской номер. Но заветные цифры нанесены с такой силой, что ушли в глубину металла и сберегаются там навечно.

Что сделал Иосиф Сталин для народа, если народ продолжает жить с именем Сталина на устах и по сей день? Одни благодарны Сталину за то, что он дал людям право бесплатно учиться, получать жильё, лечить недуги и хвори. Другие восхищаются Сталиным, который создал уникальные университеты, грандиозные лаборатории и научные центры, превратив свой век в эру великих открытий. Третьи благодарны Сталину за тысячи гигантских заводов, которые преобразили соломенную Русь в державу могучей индустрии, ракетных космодромов и ядерных установок. Благоговеют перед Сталиным за то, что он жёсткой рукой карал переродившуюся элиту, чистил ряды партийцев и управленцев, что перед сталинским законом были равны генерал и крестьянин, министр и рабочий. Народ преклоняется перед Сталиным, который привёл русские армии в Берлин, в цитадель жестокого врага, и попрал красным знаменем Победы чёрные силы ада, как Иисус попрал крестом чудовищную мглу преисподней. Всё это питает миф о Сталине: о Сталине народном, о Сталине победоносном, о Сталине — великом авангардисте. Сталин вошёл в код народного сознания и уже никогда из него не уйдёт, потому что он повёл народ на штурм неба, на штурм той стены, что отделяет человека от человека-Бога, от того человека, обращаясь к которому Христос сказал: «Будьте, как Боги».

Сталин побудил народ совершить грандиозный прорыв, предполагавший переход человечества в новую — сверхчеловеческую стадию. Свой первый грандиозный рывок человечество совершило, выйдя из царства природы и переместившись в царство истории. Покинув природное, стихийное, фатальное, человечество вошло в пространство исторического творчества и стало сотворять свою судьбу, управлять историческим процессом. Веками человечество грезило о следующем преображении, когда оно покинет историю и выйдет в метаисторию, где будет управлять стихиями мироздания, станет космическим фактором, способным зажигать новые звёзды, лечить повреждённые части Вселенной, добиться бессмертия и богоподобия.

Эта мечта жила в человечестве испокон веков — от сказочников и волхвов. И Сталин вместе с народом, вождём которого его поставила судьба, предпринял этот грандиозный рывок. Рывок был настолько ошеломляющим, настолько грозным и непостижимым уму, что взрывная волна этого прорыва всколыхнула весь мир. Эхо этого взрыва прокатилось по всему земному шару и сделало человечество другим. Сталинские заводы и армии, сталинские песни и книги, сталинские сады, которые он повелел насаждать на испепелённой войной земле, сталинские планетарии, где он показывал истерзанному войной народу звёзды. Бесчисленные сталинские технологии, которыми он, где силой, где убеждением призывал людей творить, преображать себя, подниматься на недостижимую высоту. Народ поднялся на эту высоту, и 9 мая 1945 года Царствие Небесное коснулось Советского Союза. Мистическая Победа стала моментом человеческого преображения, стала выходом в метаисторию. Этот момент длился недолго. Народ не выдержал грандиозных усилий и стал удаляться от неба, где сверкала бриллиантовая Звезда Победы.

После разрушения СССР этот опыт казался неудачным. Но этот опыт был! Наш народ совершил этот грандиозный порыв, который будет повторён здесь ли, в России, или в другой части света, но он будет неизбежно повторён, ибо так задумано человечество, в человеческих хромосомах заложена эта задача, заложен Сталин. Народу силком не навязать чужеродных лидеров, если они не соответствуют генетическому коду народа.

Умер Лужков, и у лужковского гроба мы вдруг обнаружили, что Россия утратила величайшего человека, благодетеля, светоносную личность, провожать которую сошлись видные люди современной России. Сам президент повелел хоронить Лужкова с почестями, достойными царей. Уйдя в землю Новодевичьего кладбища, что оставит Лужков в народной памяти?

Лужков был причастен к зверскому расстрелу Дома Советов в 1993 году, когда в центре Москвы пылал парламент, лежали растерзанные тела баррикадников, а лужковские сторонники били велосипедными цепями выходивших из горящего здания депутатов. При Лужкове в Москве грохотали выстрелы, бандиты захватывали особняки, заводы, культурные центры. Шёл чудовищный передел собственности под грохот автоматов. Лужков превратил Москву в грандиозный мафиозный сгусток, в центр криминала, откуда эта мафиозная криминальная практика расползлась по остальной России. Здесь, в Москве, шло небывалое воровство и расхищение. На пустом месте появлялись миллиардеры, в числе которых — и самая богатая женщина России. Лужков растлил творческую интеллигенцию, образовав вокруг себя из именитых художников, певцов и артистов свиту льстецов, создававших из него великого благодетеля. Лужковская Москва — это Черкизон, жуткий гнойник, превративший мистическую столицу России, Москву, в торговый рынок. В лужковскую Москву его стараниями бесконтрольно, бездумно хлынули миллионы мигрантов, оттеснив коренных москвичей от строек, заводов, торговых прилавков. Кто знает, какое количество дремлющих террористических ячеек заложено в московскую жизнь?!

Это при Лужкове его мафиозные архитекторы и строители чудовищно коверкали Москву, когда среди старинных московских домов стал возникать «лужковский ампир» — вызывающе безвкусные буржуазные здания, где эклектично сошлись башенки, шпили, арки, колоннады, портики, фронтоны — пошлая мешанина стилей из разных времён, эпох и культур. Теперь, отправляя Лужкова в мир иной, мы можем сказать, что всё самое скверное, тяжёлое, больное в российской действительности рождено при Лужкове. И это ужасно, что он становится эмблемой современного государства Российского.

Народная память — это не лубок, который может намалевать торопливый придворный художник. Народная память подобна звёздному небу, в котором загоревшаяся звезда больше никогда не погаснет. Мы смотрим в русское небо и видим, как драгоценно сверкает бриллиантовая звезда Сталин.

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-prohanov-stalin-zemnoj-i-nebesnyj-111613